Первый трейлер фильма ужасов The Invisible Man / «Человек-невидимка» от автора «Пилы», «Астрала» и «Апгрейда»





Голливуд в очередной раз добрался до классического произведения Герберта Уэллса «Человек-невидимка» и снял новую экранизацию этой грустной истории. При этом свежая версия приправлена социопатией главного героя, который специально стал невидимкой для того, чтобы преследовать свою подругу.

По сюжету, Сесилия Касс (ее играет главная героиня сериала «Рассказ служанки» Элизабет Мосс) бросает своего парня, который терроризирует ее, контролируя каждый шаг, из-за психической нестабильности. Однако Эдриан Гриффин (Оливер Джексон-Коэн) оказывается не только психом, но и талантливым ученым, которому удается создать установку, превращающую человека в невидиму. Воспользовавшись ею, Эдриан подстраивает собственное самоубийство и начинает преследовать Сесилию, которая пытается убедить окружающих, что ее враг жив и невидим (хотя внешне все выглядит как острый психоз героини).

Фильм должен был стать частью киновселенной Dark Universe от студии Universe с максимально звездным составом (Рассел Кроу, Хавьер Бардем, Том Круз, Джонни Депп, София Бутелла), однако после провала «Мумии» с Томом Крузом в главной роли, данный проект был поставлен на паузу и картина выходит как самостоятельное произведение. Изначально на главную роль ученого-невидимки планировался сам Джонни Деп, однако по вышеупомянутой причине он отказался от участия в проекте.

Сценаристом и режиссером The Invisible Man / «Человека-невидимки» выступил Ли Уоннелл, отметившийся неплохой фантастической драмой Upgrade / «Апгрейд» (2018) и хоррор-франшизами «Пила» и «Астрал». Премьера фильма состоится 28 февраля 2020 года.

Источник: Polygon