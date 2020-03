Первый трейлер мультфильма Connected / «На связи» о восстании роботов от Фила Лорда и Кристофера Миллера, авторов Spider-Man: Into the Spider-Verse

Компания Sony Pictures Animation опубликовала первый трейлер нового мультфильма Connected / «На связи», который расскажет о восстании роботов, машин и других высокотехнологичных устройств. Над созданием картины работали продюсеры Фил Лорд и Кристофер Миллер, известные по таким знаковым проектам, как Spider-Man: Into the Spider-Verse и The Lego Movie.

Мультфильм начинается как типичная семейная драмедия (comedy-drama) о внезапно повзрослевших детях и не понимающих их родителях. Любящий отец Рик не может смириться с отъездом старшей дочери Кэти в колледж и решает напоследок устроить всей семье, включая жену, младшего сына и мопса Мончи, незабываемое автомобильное путешествие через всю страну. На его беду, в этот момент начинается вышеупомянутое восстание машин и семья Митчелов оказывается чуть ли не единственным шансом человечества на спасение…

Сценаристом и режиссером проекта выступил Майкл Рианда (Gravity Falls), причем история основана на воспоминаниях автора о собственной семье. Премьера мультфильма Connected / «На связи» назначена на 18 сентября 2020 года.

Источник: Sony Pictures Animation