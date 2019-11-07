Первый трейлер психологического триллера «Слуга» / Servant от М. Найта Шьямалана для платформы Apple TV+

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Компания Apple наконец опубликовала полноценный трейлер одного из самых интересных сериалов стартовой линейки стримингового сервиса Apple TV+. Речь идет о психологическом триллере М. Найта Шьямалана «Слуга» / Servant.

Ранее в сети появлялись лишь короткие тизеры, позволяющие оценить гнетущую атмосферу проекта. Теперь же стал понятен сюжет — семейная пара из Филадельфии пытается справиться с недавно произошедшей трагедией, но в их судьбу вмешиваются потусторонние силы. Судя по трейлеру, после смерти младенца муж и жена заводят пугающе похожую на настоящего ребенка куклу, которой даже нанимают няню. Однако няня оказывается не просто девушкой, осознающей необходимость психологической реабилитации семьи, а кем-то (или чем-то) совершенно иным.

Сериал спродюсировал Манодж Неллиятту «М. Найт» Шьямалан, известный по таким мистическим фильмам, как «Шестое чувство» (1999), «Знаки» (2002), «Явление» (2008), трилогии «Неуязвимый» (2000) / «Сплит» (2016) / «Стекло» (2019), сериалу «Сосны» / Wayward Pines и т.д. Главные роли исполнили Тоби Кеббелл («Ботинки мертвеца»), Лорен Эмброуз («Клиент всегда мертв»), Нелл Тайгер Фри («Игра престолов») и Руперт Гринт («Гарри Поттер»).

Премьера сериала «Слуга» / Servant состоится 28 ноября 2019 года, при этом зрителям будут доступны только первые три серии. Оставшиеся семь серий будут выходить на платформе Apple TV+ еженедельно с 5 декабря 2019 года по 16 января 2020 года.

Источник: Apple