Первый трейлер семейного фильма-ремейка «Леди и Бродяга» / Lady and the Tramp по одноименному мультфильму Disney 1955 года

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Очевидно, что компания Disney не успокоится, пока не переснимет все свои классические мультфильмы, достаточно вспомнить «Короля Льва», «Аладдина», «Мулан», «Русалочку», «Дамбо» и т.д. Сегодня мы можем увидеть первые кадры полнометражного ремейка мультфильма Lady and the Tramp / «Леди и Бродяга» 1955 года выпуска. Премьера фильма приурочена к запуску стримингового сервиса Disney+, то есть состоится 12 ноября 2019 года.

Если вдруг по какой-то причине вы не видели оригинальный мультфильм, то напомним, что он рассказывает о любви кокер-спаниеля по кличке Леди из высшего общества и дворняги по прозвищу Бродяга. Самой знаменитой сценой мультфильма является романтический ужин из спагетти с фрикадельками, во время которого собаки показывают единственно верный способ употреблять это блюдо.

Главных героев-собак озвучат актеры Тесса Томпсон (Леди), Джастин Теру (Бродяга), Эшли Дженсен (Джеки) и Бенедикт Вонг (Буль), людей сыграют Кирси Клемонс, Томас Манн, Иветт Николь Браун и другие. Режиссером выступил Чарли Бин (The Lego Ninjago Movie, Tron: Uprising), сценарий написал Эндрю Буяльски.

Судя по всему, Lady and the Tramp / «Леди и Бродяга» получится весьма неплохим семейным фильмом, который привлечет дополнительное количество пользователей к стриминговому сервису Disney+.

Источник: Disney