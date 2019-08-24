Первый трейлер семейного фильма-ремейка «Леди и Бродяга» / Lady and the Tramp по одноименному мультфильму Disney 1955 года
Очевидно, что компания Disney не успокоится, пока не переснимет все свои классические мультфильмы, достаточно вспомнить «Короля Льва», «Аладдина», «Мулан», «Русалочку», «Дамбо» и т.д. Сегодня мы можем увидеть первые кадры полнометражного ремейка мультфильма Lady and the Tramp / «Леди и Бродяга» 1955 года выпуска. Премьера фильма приурочена к запуску стримингового сервиса Disney+, то есть состоится 12 ноября 2019 года.
Если вдруг по какой-то причине вы не видели оригинальный мультфильм, то напомним, что он рассказывает о любви кокер-спаниеля по кличке Леди из высшего общества и дворняги по прозвищу Бродяга. Самой знаменитой сценой мультфильма является романтический ужин из спагетти с фрикадельками, во время которого собаки показывают единственно верный способ употреблять это блюдо.
Главных героев-собак озвучат актеры Тесса Томпсон (Леди), Джастин Теру (Бродяга), Эшли Дженсен (Джеки) и Бенедикт Вонг (Буль), людей сыграют Кирси Клемонс, Томас Манн, Иветт Николь Браун и другие. Режиссером выступил Чарли Бин (The Lego Ninjago Movie, Tron: Uprising), сценарий написал Эндрю Буяльски.
Судя по всему, Lady and the Tramp / «Леди и Бродяга» получится весьма неплохим семейным фильмом, который привлечет дополнительное количество пользователей к стриминговому сервису Disney+.
Источник: Disney