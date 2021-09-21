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Стриминговый сервис Hulu анонсировал дату премьеры своего нового аниме-сериала Marvel’s Hit-Monkey и показал первый тизер-трейлер проекта. Как нетрудно догадаться, сериал основан на комиксах, причем на этот раз в качестве главного героя выступает… японская снежная макака.

По сюжету американский киллер Брайс спасается от якудза в горах, где его находит стая обезьян. Одна из них оказывается настолько смышленой, что учится боевым искусствам, просто наблюдая за тренировками киллера. Спустя какое-то время Брайса все же находят японские мафиози, которые убивают не только киллера, но и всю стаю обезьян, за исключением той самой Hit-Monkey. В порыве гнева, используя новые навыки и огнестрельное оружие, обезьяна мстит за своих сородичей. Ну, а чтобы добавить сюрреалистичности, призрак Брайса начинает преследовать обезьяну, подталкивая ее к дальнейшим убийствам злодеев.

Роль Брайса озвучил комедийный актер Джейсон Судейкис («Несносные боссы», «Тед Лассо»), обьезьяну-киллера воплощает Фред Татаскьор («Халк»), в проекте также участвует Джордж Такэй («Звездный Путь»), Оливия Манн («Служба новостей») и другие. Шоураннерами, сценаристами и продюсерами выступили Джош Гордон и Уилл Спек («Больше, чем друг», «Новогодний корпоратив»).

Премьера всех 10 серий первого сезона мультсериала «Hit-Monkey» состоится 17 ноября 2021 года в стриминговом сервисе Hulu.

Источник: Marvel