Пиковый онлайн Apex Legends в Steam почти достиг 200 тысяч игроков

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Apex Legends вышел в Steam 5 ноября 2020 года (после 18-месячного периода эксклюзивности в Origin) и с тех пор держится в десятке самых популярных игр сервиса по количеству одновременных игроков, а 27 февраля баттл-рояль EA обновил свой рекорд по количеству игроков в онлайне, подняв его до 198 тысяч (если быть точным, 198 235).

Как отмечает PC Gamer, в феврале количество одновременных игроков Apex Legends в Steam выросло на 70 тысяч по сравнению с январем.

Новый рекорд Apex Legends установила спустя месяц после выхода восьмого сезона и в преддверии релиза на Switch — игра выйдет на платформе Nintendo уже 9 марта.

Одновременно шутер показывает отличные результаты на Twitch, будучи третьим по популярности — на пике его смотрели более 100 тысяч человек. Выше только League of Legends (более 400 тысяч) и PUBG (около 120 тысяч).