ПК-версия игры Hitman 3 выйдет эксклюзивно в магазине Epic Games Store, а с 27 августа по 3 сентября Hitman (2016) будут раздавать в EGS бесплатно

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Компания Epic Games и геймстудия IO Interactive объявили, что игра Hitman 3 в версии для PC поступит в продажу в январе 2021 года эксклюзивно в магазине Epic Games Store. Кроме того, в период с 27 августа по 3 сентября игра Hitman 2016 года будет предложена для загрузки бесплатно, после чего навсегда останется в библиотеке игрока.

Напомним, что Hitman 3 (Hitman III) – это завершение трилогии о мире наемных убийц (World of Assassination), в котором Агент 47 возвращается, чтобы выполнить самые важные контакты в своей карьере. Игроки отправятся в путешествие по различным уголкам мира, представленным обширными локациями-песочницами.

Одну из таких территорий – Дартмур, английское поместье Торнбридж – студия IO Interactive представила в свежем трейлере игры.

«Самостоятельно издавать Hitman 3 – большой шаг для студии IO Interactive на пути к амбициозной цели стать по-настоящему независимой студией, – рассказал Хакан Абрак, исполнительный директор IO Interactive. – Кроме того, сотрудничество с компанией Epic обеспечило нам свободу создавать игру для наших поклонников именно такой, какой мы ее себе представляем, не идя ни на какие компромиссы. Всем преданным поклонникам, которые были с нами долгое время и поддерживали нас на пути развития мира наемных убийц, мы счастливы сообщить о возможности переноса их накопленного прогресса в игру Hitman 3 на площадке Epic Games Store».

Добавить игру Hitman 3 в свой список желаемого уже можно на ее странице в сервисе Epic Games Store.

Напомним, что игра Hitman 3 была анонсирована 11 июня 2020 года на мероприятии, посвященном консоли Sony PlayStation 5.





Несмотря на это, игра выйдет на всех популярных платформах, включая ПК (Windows), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и Stadia.

Источник: Epic Games Store