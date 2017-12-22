PlayerUnknown’s Battlegrounds преодолел планку в 30 млн проданных копий на ПК и Xbox One

Вчера сверхпопулярный онлайн-шутер PlayerUnknown’s Battlegrounds наконец вышел из режима Early Access, а сегодня стало известно, что эта игра поставила очередной рекорд. С учетом недавно выпущенной консольной версии Xbox One, количество приобретенных копий игры составило 30 млн экземпляров.

Темпы продаж PUBG не могут не впечатлять – для преодоления планки в 10 млн проданных копий игре понадобилось пять с половиной месяцев (с 23 марта по 5 сентября 2017 года). Отметку в 20 млн проданных копий PlayerUnknown’s Battlegrounds преодолел полтора месяца назад (7 ноября 2017 года), набрав вторые 10 млн продаж всего за два месяца. Рекордные 30 млн экземпляров были проданы вчера, то есть на третий по счету десяток миллионов игре понадобилось уже полтора месяца или всего 9 месяцев с начала продаж.

Our bandwidth usage on @steam_games for the @PUBATTLEGROUNDS 1.0 launch was pretty nuts! The first bump was the final test server update, the second is the 1.0 launch… pic.twitter.com/X2nykzWPUY — PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) 21 декабря 2017 г.

Со своей стороны можем отметить, что темпы роста продаж скорее всего продолжат увеличиваться и дальше. Многие потенциальные покупатели ждали выхода релизной версии PUBG 1.0 и начала зимних распродаж на Steam. Оба события уже произошли, причем даже с учетом того, что цена на игру осталась прежней, игроки смогут приобрести игру перед новогодними праздниками, не опасаясь, что цена на нее скоро снизится. По данным Steam, в данный момент в игру одновременно играет порядка 3 млн человек.

Для сравнения отметим, что в свое время онлайн-шутер Overwatch от Blizzard собрал 30 миллионов продаж за 11 месяцев, а Destiny – 20 млн за восемь месяцев с начала продаж.

Источник: The Verge