PlayerUnknown’s Battlegrounds преодолел планку в 30 млн проданных копий на ПК и Xbox One

Вчера сверхпопулярный онлайн-шутер PlayerUnknown’s Battlegrounds наконец вышел из режима Early Access, а сегодня стало известно, что эта игра поставила очередной рекорд. С учетом недавно выпущенной консольной версии Xbox One, количество приобретенных копий игры составило 30 млн экземпляров.

Темпы продаж PUBG не могут не впечатлять – для преодоления планки в 10 млн проданных копий игре понадобилось пять с половиной месяцев (с 23 марта по 5 сентября 2017 года). Отметку в 20 млн проданных копий PlayerUnknown’s Battlegrounds преодолел полтора месяца назад (7 ноября 2017 года), набрав вторые 10 млн продаж всего за два месяца. Рекордные 30 млн экземпляров были проданы вчера, то есть на третий по счету десяток миллионов игре понадобилось уже полтора месяца или всего 9 месяцев с начала продаж.

Our bandwidth usage on @steam_games for the @PUBATTLEGROUNDS 1.0 launch was pretty nuts! The first bump was the final test server update, the second is the 1.0 launch… pic.twitter.com/X2nykzWPUY

— PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) 21 декабря 2017 г.