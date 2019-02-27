Playgendary рассказала, сколько украинцы тратят на мобильные игры и как выглядит портрет типичного мобильного геймера

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Разработчик мобильных игр Playgendary проанализировал данные о почти 2,64 млн украинских пользователей, игравших в игры компании в 2018-м году, и составил портрет мобильного геймера из Украины. Всего было проанализировано 11 игр компании, доступные украинским игрокам на платформах iOS и Android.

Как было сказано выше, всего на обеих платформах (iOS и Android) играет около 2,6 млн человек, их распределение выглядит следующим образом.

iOS — 583 тысяч человек (22,1%):

На iPhone приходится 78,1% пользователей

На iPad — 21,9%

Средняя продолжительность игровой сессии составляет 10,3 минуты

Ежедневное количество игровых сессий в среднем на одного игрока — 1,71

Android — 2,05 млн человек (77,9%):

На смартфонах — 91,34%

На планшетах — 8,66%.

Средняя продолжительность игровой сессии составляет 10,6 минут

Ежедневное количество игровых сессий в среднем на одного игрока — 1,64

ТОП-5 городов по количеству геймеров на iOS и Android-устройствах практически идентичен, несколько отличается лишь порядок: Киев, Одесса, Харьков, Львов, Днепр (iOS) и Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр (Android).

Чаще всего пользователи обеих платформ играют в два временных промежутка: днем с 11 до 13 часов (18,3%) и вечером с 18 до 21 часа (21,3%).

Самыми активными игроками на устройствах под управлением iOS являются мужчины (63,28%) в возрасте от 35 до 44 лет (36,3%).

На Android-устройствах мужчин играет еще больше — 69,12%, а основная возрастная группа здесь — 18-24 года (35,1%). Стоит отметить, что данные по Украине в целом соответствуют общемировым трендам.

Оказывается, украинцы тратят достаточно заметные суммы в мобильных играх.

Пользователи iOS:

Средняя стоимость одной покупки: $6,97

Медиана трат за все время (в зависимости от игры): от $1,98 до $9,99

Среднее количество покупок на одного пользователя: 2,34

Количество пользователей, платящих за отключение рекламы в играх: каждый 37-й

Пользователи Android:

Средняя стоимость одной покупки: $3,92

Медиана трат за все время (в зависимости от игры): от $1,61 до $8,07

Среднее количество покупок на одного пользователя: 1,77

Количество пользователей, заплативших за отключение рекламы в играх: каждый 333-й.

Отметим, что Playgendary располагает офисами разработки в Беларуси и Европе, которые создали такие игры, как Kick the Buddy, Polysphere, Bowmasters, Tank stars. По итогам 2018-го года компания вошла в ТОП-10 крупнейших мировых издателей мобильных игр по данным аналитических сервисов App Annie и Sensor Tower.

Источник: Playgendary