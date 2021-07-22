Погуляли на 370 000 гривень. П’ятеро киян постануть перед судом за погром в орендованій квартирі заради відео у TikTok — їм загрожує до 5 років в’язниці





Печерська окружна прокуратура повідомила про завершення досудового розслідування відносно п’ятьох місцевих мешканців, які влаштували погром в орендованій квартирі заради відео у TikTok.

Інцидент стався ще на початку 2020 року. За даними слідства, 11 квітня 2020 року п’ятеро молодих людей взяли в подобову оренду квартиру по бульвару Лесі Українки у місті Києві. Домовившись з рієлтором про умови оренди, того ж дня компанія прибула до помешкання. Пізно ввечері вони почали трощити у квартирі меблі та псувати інтер’єр. При цьому вони перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Молодики почали трощити у квартирі меблі та псувати інтер’єр: кухонним ножем порізали натяжну стелю, зірвали шпалери, розбили та пошкодили всю наявну у квартирі побутову техніку, елементи інтер’єру та дрібні побутові прилади, меблі, у тому числі скляні, тощо. Крім того, палили цигарки та голосно слухали музику, чим порушували спокій в житловому будинку та заважали відпочивати іншим його мешканцям. з повідмлення Київської міської прокуратури.