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Погуляли на 370 000 гривень. П’ятеро киян постануть перед судом за погром в орендованій квартирі заради відео у TikTok — їм загрожує до 5 років в’язниці

Погуляли на 370 000 гривень. П’ятеро киян постануть перед судом за погром в орендованій квартирі заради відео у TikTok — їм загрожує до 5 років в’язниці

Погуляли на 370 000 гривень. П’ятеро киян постануть перед судом за погром в орендованій квартирі заради відео у TikTok — їм загрожує до 5 років в’язниці


Печерська окружна прокуратура повідомила про завершення досудового розслідування відносно п’ятьох місцевих мешканців, які влаштували погром в орендованій квартирі заради відео у TikTok.

Інцидент стався ще на початку 2020 року. За даними слідства, 11 квітня 2020 року п’ятеро молодих людей взяли в подобову оренду квартиру по бульвару Лесі Українки у місті Києві. Домовившись з рієлтором про умови оренди, того ж дня компанія прибула до помешкання. Пізно ввечері вони почали трощити у квартирі меблі та псувати інтер’єр. При цьому вони перебували у стані алкогольного сп’яніння.

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Молодики почали трощити у квартирі меблі та псувати інтер’єр: кухонним ножем порізали натяжну стелю, зірвали шпалери, розбили та пошкодили всю наявну у квартирі побутову техніку, елементи інтер’єру та дрібні побутові прилади, меблі, у тому числі скляні, тощо. Крім того, палили цигарки та голосно слухали музику, чим порушували спокій в житловому будинку та заважали відпочивати іншим його мешканцям.

з повідмлення Київської міської прокуратури.

Наразі кримінальна справа разом обвинувальним актом скеровано до Печерського районного суду м. Києва для розгляду по суті. Фігурантів справи обвинувачують за частиною 1 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та частиною 2 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Санкція першої  статті передбачає штраф від 17 тисяч до 68 тисяч гривень або громадські роботи від 120 до 240 годин, або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі до 3 років, а другої — обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.
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