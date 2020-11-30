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Похоже, Control от Remedy в итоге всё-таки пополнит библиотеку Xbox Game Pass

Похоже, Control от Remedy в итоге всё-таки пополнит библиотеку Xbox Game Pass

Похоже, Control от Remedy в итоге всё-таки пополнит библиотеку Xbox Game Pass


Соответствующий намек обнаружили в официальном твиттере Game Pass — в одном из последних сообщений администраторы аккаунта опубликовали скриншот электронного письма от Мелиссы Макгеймпасс, сопроводившей анонс гифкой «со зловещим красным свечением».

Откровенно говоря, мы понятия не имеем, о какой гифке или зловещем красном свете говорит Мелисса.

Предполагается, что «красный свет» — это отсылка к экшену Control от Remedy. Ранее похожим способом Microsoft тизерила добавление в Game Pass шутера Doom Eternal. Тогда после высветления изображения под основным текстом появлялась едва заметная подпись «THE SLAYER IS COMING» («Палач уже близко»). В случае с новым изображением такой фокус не пройдет.

Похоже, Control от Remedy в итоге всё-таки пополнит библиотеку Xbox Game Pass
Шуточное послание от Microsoft изобретательных фанатам: «Вы серьезно рассчитывали снова найти подсказку в том же месте?»

Еще в конце 2019 года глава Xbox Фил Спенсер недвусмысленно намекал на добавление экшена Control в библиотеку Game Pass, но впоследствии Microsoft и издатель 505 Games ясно дали понять, что заявление оказалось преждевременным и планов включать Control в подписку Game Pass нет. Но затем в январе этого года в официальном твиттере Game Pass появился еще один намек на включение Control в Game Pass.

Все должно проясниться в ближайшее время. Ожидается, что Control может появится в библиотеке Game Pass уже в следующем месяце.

Наш подробный обзор Control можно почитать в отдельном материале.

Control: дом, который построил Сэм

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