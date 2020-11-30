Похоже, Control от Remedy в итоге всё-таки пополнит библиотеку Xbox Game Pass

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Соответствующий намек обнаружили в официальном твиттере Game Pass — в одном из последних сообщений администраторы аккаунта опубликовали скриншот электронного письма от Мелиссы Макгеймпасс, сопроводившей анонс гифкой «со зловещим красным свечением».

Honestly we have no idea what gif or sinister red light Melissa is referring to pic.twitter.com/QaOK7jZNkM — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) November 29, 2020

Откровенно говоря, мы понятия не имеем, о какой гифке или зловещем красном свете говорит Мелисса.

Предполагается, что «красный свет» — это отсылка к экшену Control от Remedy. Ранее похожим способом Microsoft тизерила добавление в Game Pass шутера Doom Eternal. Тогда после высветления изображения под основным текстом появлялась едва заметная подпись «THE SLAYER IS COMING» («Палач уже близко»). В случае с новым изображением такой фокус не пройдет.

Еще в конце 2019 года глава Xbox Фил Спенсер недвусмысленно намекал на добавление экшена Control в библиотеку Game Pass, но впоследствии Microsoft и издатель 505 Games ясно дали понять, что заявление оказалось преждевременным и планов включать Control в подписку Game Pass нет. Но затем в январе этого года в официальном твиттере Game Pass появился еще один намек на включение Control в Game Pass.

Все должно проясниться в ближайшее время. Ожидается, что Control может появится в библиотеке Game Pass уже в следующем месяце.

Наш подробный обзор Control можно почитать в отдельном материале.