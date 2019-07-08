«Полностью новая Windows 1.0» оказалась игрой Microsoft по сериалу «Очень странные дела»

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На прошлой неделе компания Microsoft развернула в соцсетях весьма странную рекламную кампанию. Всю прошлую неделю Microsoft в соцсетях Twitter и Instagram компания публиковала загадочные посты на тему новой Windows 1.0. Теперь стало понятно, к чему все это было.

Оказывается, Microsoft попросту воспользовалась шумом вокруг третьего сезона достаточно известного фантастического сериала Stranger Things / «Очень странные дела», чья премьера состоялась в минувшую пятницу, 4 июля, чтобы прорекламировать собственную игру по сериалу «Очень странные дела». Она называется Windows 1.11 и включает Paint, Write и оригинальную командную строку Windows.

«Поностальгируй по 1985 году с Windows 1.11 — специальной версией приложения для ПК, вдохновленного Windows 1.0 и третьим сезоном «Очень странных дел». Играй в игры, находи ключи и пасхалки, разблокируй секреты и уникальный контент третьего сезона «Очень странных дел», и не только. Но остерегайся Пожирателя разума», — говорится в описании игры в магазине Microsoft Store.

На данный момент игра недоступна, но последний твит на страничке Windows явно указывает на ее сегодняшний релиз.

Of course there's nothing strange about Windows 1.0. Don't worry. Everything will be ..-. .. -. . / — -. / .— ..- .-.. -.— / —.. — …. pic.twitter.com/lRrJn6Fdmf — Windows (@Windows) July 7, 2019

Конечно, нет ничего странного в Windows 1.0. Не волнуйтесь. Все будет хорошо 8-го июля.

Надо сказать, что связь между анонсом «новой» Windows 1.0 и «Очень странными делами» стала очевидна после тизера 5 июня, когда в твиттере Windows разместили ролик с логотипами Netflix и Microsoft, а также крысами на фоне.

Before we move forward, are you sure you're ready to go know where? .— ..- .-.. -.— / —.. pic.twitter.com/iX2237uYsK — Windows (@Windows) July 5, 2019

В тот же день была обнаружена сама игра Windows 1.11.

События нового сезона сериала «Очень странные дела» развиваются как раз в 1985 году. Правда, события в сериале развиваются в июле, тогда как Windows 1.0, являющаяся надстройкой для MS-DOS, вышла только в ноябре 1985 года, но, как говорится, это уже мелочи.

Отметим, что Microsoft была не единственной, кто использовал выход нового сезона «Очень странных дел» для продвижения собственного продукта. Разработчики Fortnite отметили это событие новыми скинами шерифа Хоппера и Демогоргона.

Источник: Microsoft Store и The Verge