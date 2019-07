«Полностью новая Windows 1.0» оказалась игрой Microsoft по сериалу «Очень странные дела»

На прошлой неделе компания Microsoft развернула в соцсетях весьма странную рекламную кампанию. Всю прошлую неделю Microsoft в соцсетях Twitter и Instagram компания публиковала загадочные посты на тему новой Windows 1.0. Теперь стало понятно, к чему все это было.

Оказывается, Microsoft попросту воспользовалась шумом вокруг третьего сезона достаточно известного фантастического сериала Stranger Things / «Очень странные дела», чья премьера состоялась в минувшую пятницу, 4 июля, чтобы прорекламировать собственную игру по сериалу «Очень странные дела». Она называется Windows 1.11 и включает Paint, Write и оригинальную командную строку Windows.

На данный момент игра недоступна, но последний твит на страничке Windows явно указывает на ее сегодняшний релиз.

Of course there's nothing strange about Windows 1.0. Don't worry. Everything will be ..-. .. -. . / — -. / .— ..- .-.. -.— / —.. — …. pic.twitter.com/lRrJn6Fdmf

Конечно, нет ничего странного в Windows 1.0. Не волнуйтесь. Все будет хорошо 8-го июля.

Надо сказать, что связь между анонсом «новой» Windows 1.0 и «Очень странными делами» стала очевидна после тизера 5 июня, когда в твиттере Windows разместили ролик с логотипами Netflix и Microsoft, а также крысами на фоне.

Before we move forward, are you sure you're ready to go know where? .— ..- .-.. -.— / —.. pic.twitter.com/iX2237uYsK

— Windows (@Windows) July 5, 2019