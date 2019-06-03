Пользователи продукции Apple получат возможность авторизовываться в сторонних сервисах через Apple ID

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Компания Apple позволит пользователям авторизовываться в сторонних сервисах с помощью Apple ID. Об этом старший вице-президент компании Крейг Федериги объявил на конференции WWDC 2019.

Как сообщается, функция получила название Sign in with Apple. При этом там, где для авторизации нужно обязательно указывать почту, пользователь сможет как указать свой настоящий адрес, так и сгенерировать случайный анонимный адрес, с которого Apple будет перенаправлять все письма на настоящий адрес в iCloud.

Интересно, что для каждой «анонимной» регистрации будет создаваться уникальный e-mail, что сделает невозможным отслеживание действий пользователя за пределами сервиса.

Кроме того, при помощи Sign in with Apple можно будет «в один клик» создать новый аккаунт в том или ином сервисе либо деактивировать указанный случайный e-mail, дабы «назойливый сервис», как выразился Федериги, «наконец перестал спамить на вашу почту».

Sign in with Apple будет доступен на всех устройствах Apple. В ходе демонстрации Федериги авторизовался через Apple ID в сервисе для обучение игре на гитаре Fretello.

Таким образом, функция Sign in with Apple предложит еще один вариант авторизации к уже существующим способам с использованием аккаунтов Facebook или Google. По словам Федериги, основное преимущество авторизации с помощью Apple ID над другими схожими решениями заключается в том, что Apple «не будет делиться информацией об авторизации пользователя в том или ином приложении с третьими лицами».



Источник: VC