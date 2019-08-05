Пользователям Apple Card будет запрещено покупать криптовалюту и делать ставки

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С помощью банковской карты Apple Card, релиз которой, по информации Bloomberg, запланирован на первую половину августа, будет запрещено покупать криптовалюту, игровые фишки казино, лотерейные билеты или делать ставки на тотализаторах.

Как сообщает Reuters, информация о соответствующих ограничениях указана в пользовательском соглашении, которое выложено в открытый доступ на сайте банка Goldman Sachs, в партнерстве с которым будет работать Apple Card.

Почему разработчики новой банковской карты решили ввести столь интересные ограничения, ни в Goldman Sachs, ни в Apple не пояснили.

Помимо этого, стало известно, что Apple Card не будет «дружить» со взломанными гаджетами Apple. А попытка установить джейлбрейк на гаджет с уже привязанной Apple Card может привести к блокировке или закрытию банковского счета, заблаговременно предостерегли представители IT-гиганта.

Источник: Reuters