После ряда переносов премьера постапокалиптического сериала Snowpiercer / «Сквозь снег» наконец состоится, Netflix выложит первый сезон 25 мая 2020 года [трейлер]

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Сериал Snowpiercer / «Сквозь снег» с завидной регулярностью входит в наши ежегодные материалы о самых ожидаемых ТВ-проектах (он вошел в подборки за 2018, 2019 и 2020 годы), однако только сейчас этот постапокалиптический сериал добрался до релиза.

Сериал стартует в США на канале TNT уже 17 мая, однако за пределами Северной Америки за его дистрибуцию будет отвечать Netflix, который выложит весь первый сезон 25 мая 2020 года.

Сериал основан на одноименном фильме 2013 года от Пон Чжун Хо — недавнего триумфатора «Оскара» за фильм «Паразиты», который в свою очередь использовал в качестве основы французский графический роман «Le Transperceneige».

Картина описывает мир будущего, в котором наступил Ледниковый период, а немногие оставшиеся люди выживают в безостановочно движущемся железнодорожном экспрессе. При этом весь поезд поделен на классы, где пассажиры первого класса живут практически в раю, а бюджетного — едва сводят концы с концами.

В оригинальном фильме блистала неподражаемая Тильда Суинтон, пару которой составил Крис Эванс («Капитан Америка»), в сериале на эту роль взяли не менее эффектную Дженнифер Коннелли («Алита: Боевой ангел», «Топ Ган: Мэверик»), а роль ее оппонента играет молодой и талантливый Давид Диггз.

В преддверии премьеры сериала Netflix опубликовал полноценный трейлер первого сезона сериала Snowpiercer / «Сквозь снег», который будет состоять из 10 серий. Выход второго сезона проекта ожидается в 2021 году.

Источник: Netflix