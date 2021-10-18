Несмотря на то, что два последних эпизода фантастического сериала «Y: The Last Man» еще не вышли в эфир, канал FX объявил команде проекта, что его не будут продлевать на второй сезон. Информацию об этом опубликовала в социальных сетях шоураннер сериала Элиза Кларк.

My statement on Y: THE LAST MAN and Season 2. pic.twitter.com/rFtb6pXu5i — Eliza Clark (@TheElizaClark) October 17, 2021

Автор выразила благодарность каналу FX, а также отметила креативность команды и ее желание продолжить рассказывать историю последнего мужчины на Земле. В данный момент продюсеры активно предлагают «Y: The Last Man» другим каналам и стриминговым сервисам, так что есть вероятность, что сериал продолжит выходить в другом месте.

Отметим, что сериал «Y: The Last Man» получил не самые высокие (но и не разгромные) оценки зрителей и критиков — на IMDb у него 6,3 балла из 10 возможных, на Rotten Tomatoes — 73%/68%, на Metacritic — 63 балла из 100.

Сериал является экранизацией одноименного комикса, в котором рассказзывается о загадочном вирусе, убившем всех особей мужского пола на Земле, кроме главного героя Йорика Брауна и его ручной обезьянки. Главную роль в сериале сыграл Бен Шнетцер («Варкрафт»), также там снялись Дайан Лэйн («Лига справедливости»), Оливия Тирлби, Эмбер Тэмблин, Марин Айрлэнд, Дайана Банг, Эллиот Флетчер и другие. Шоураннер Элиза Кларк ранее работала над сериалами «Царство животных» и «Рубикон».

Источник: Variety