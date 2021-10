Несмотря на то, что два последних эпизода фантастического сериала «Y: The Last Man» еще не вышли в эфир, канал FX объявил команде проекта, что его не будут продлевать на второй сезон. Информацию об этом опубликовала в социальных сетях шоураннер сериала Элиза Кларк.

My statement on Y: THE LAST MAN and Season 2. pic.twitter.com/rFtb6pXu5i

— Eliza Clark (@TheElizaClark) October 17, 2021