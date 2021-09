15 сентября на PS5 вышло второе системное обновление, которое, в числе прочего, разблокировало слот M.2 SSD для расширения памяти — Sony рекомендует к встроенному сверхбыстрому кастомному SSD модели со скоростью чтения не ниже 5,5 ГБ/с. Но что насчет более медлительных накопителей? На этот вопрос попытались ответить в The Verge и Digital Foundry — они сравнили быстродействие хваленого встроенного SSD со сторонними NVMe-накопителями в нескольких играх. Если вкратце: текущим играм не нужна эта скорость.

Обозреватели Digital Foundry проводили замеры в Ratchet & Clank: Rift Apart, Ghost of Tsushima, Control Ultimate Edition и Cyberpunk 2077 с использованием Western Digital SN850 со скоростью чтения 7 ГБ/с (такой выбрал архитектор PS5 Марк Церни) и SN750 SE со скоростью передачи данных 3,2 ГБ/с (существенно ниже рекомендуемых 5,5 ГБ/с), который стоит от 55 долларов за модель с 250 ГБ памяти.

В то же время The Verge взяли для сравнения ADATA XPG Gammix S50 Lite 1 ТБ со скоростью последовательного чтения 3,9 ГБ/с и Sabrent Rocket 500 ГБ со скоростью 5,0 ГБ/с — замеры проводились в Ratchet and Clank: Rift Apart, Spider-Man: Miles Morales и еще нескольких играх. Результаты вы можете видеть ниже — они говорят сами за себя.

По скорости загрузки встроенный SSD PS5 опережает сторонние накопители, но выигрыш составляет всего 1-2 секунды.

При перемещении игр со встроенного SSD в тестах Digital Foundry лучший результат показал SN850 со скоростью чтения до 7 ГБ/с — с Cyberpunk 2077 он справился за 1 минуту 11 секунд, тогда как на SN750 SE лучший результат составил 9 минут 22 секунды. В то же время перемещение игры со стороннего SSD на встроенный заняло 7 минут в обоих случаях.

В The Verge тоже отметили этот момент, предложив, что Sony может ограничивать скорость записи встроенного SSD: перемещение копий Final Fantasy VII Remake для PS5 и PS4 на внешний Sabrent SSD заняло 2 минуты 26 секунд, а обратно более чем в пять раз больше — 12 минут 47 секунд.

По итогу можно сказать, что вышедшие к настоящему моменту игры не используют возможности сверхбыстрого штатного SSD PS5 (8-9 ГБ/с — для сжатых файлов с использованием аппаратного декодера Kraken). Но в будущем вполне могут появиться проекты, которые будут чувствительны к скорости накопителя. А следовать рекомендациям Sony при выборе стороннего SSD для PS5 или нет, пускай каждый решит для себя сам.