Правительство КНР выступило против редактирования генома человека

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Китайское правительство приказало временно приостановить работу группы китайского ученого Цзянькуя Хэ (на фото выше), который в начале этой недели заявил о рождении первых в мире CRISPR-детей. Об этом сообщают Associated Press и Reuters.

Reuters цитирует крупнейшее китайское новостное агентство «Синьхуа», которое со ссылкой на совместное обращение Министерства здравоохранения КНР, Министерства науки и техники КНР и Китайской ассоциации по науке и технике заявляет, что «соответствующим органам уже отдан приказ временно приостановить научно-исследовательскую работу в рамках проекта Хэ».

По информации AP, китайский замминистра науки и технологий Наньпин Сюй заявил в интервью государственному телевидению CCTV, что его министерство категорически против таких экспериментов, и назвал действия Хэ и его коллег незаконными и неприемлемыми.

«Мы расследуем данный инцидент», — отметил Сюй.

Сам Хэ, как сообщают агентства, покинул Гонконг, где проходил международный саммит по редактированию генома человека, заявив через представителя, что останется «в родном Китае» и, в частности, предоставит исходные данные своего эксперимента для независимого анализа.

Напоследок отметим, что оргкомитет Второго международного саммита по редактированию генома человека выступил с заявлением о том, что «даже если факт осуществления такого рода эксперимента подтвердится, процедура его проведения однозначно не соответствует международным нормам и иллюстрирует полную безответственность экспериментатора».

По словам президента Национальной академии медицины США, которая является одним из спонсоров конференции, редактирование генома у новорожденных, вероятно, будет использоваться в будущем, однако только по медицинским показаниям и с четким пониманием рисков, преимуществ и других факторов, чего на данный момент у медиков попросту нет.

Источник: N+1