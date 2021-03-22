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Представитель Ford назвал автопилот Tesla Full Self-Driving «‎фантомным» продуктом

Представитель Ford назвал автопилот Tesla Full Self-Driving «‎фантомным» продуктом

Представитель Ford назвал автопилот Tesla Full Self-Driving «‎фантомным» продуктом


Официальный представитель Ford в перепалке с инвестором Tesla из-за Mustang Mach-E назвал пакет Full Self-Driving «Vaporware» (этим термином в компьютерной индустрии описывают разрекламированный продукт (ПО или компьютерное устройство), который в итоге так и не выпускается на рынок).

Обычно сотрудники «классических» автопроизводителей по связям с общественностью и прессой по понятным причинам крайне осторожны в своих высказываниях и не позволяют себе подобного рода резких заявлений в отношении конкурентов. На этом фоне резко контрастирует спор между Майком Левином, работающим в Ford на должности менеджера по связям с общественностью в Северной Америке, и Россом Гербером, давним инвестором Tesla.

Согласно профилю Майка Левина на LinkedIn, в Ford он руководит отделом маркетинговых коммуникаций в Северной Америке, занимающимся продажами легковых, грузовых автомобилей, внедорожников и электрифицированных транспортных средств.

Представитель Ford назвал автопилот Tesla Full Self-Driving «‎фантомным» продуктом

Гербер упомянул его в провокационном твите, что Ford сравнивает Mustang Mach-E с Tesla Model Y, а официальные дилерские центры взимают дополнительную плату за новейшие электрические внедорожники компании. Левин ответил, что СМИ сами сравнивают автомобили Tesla с Mach-E, а компания Илона Маска «обдирает» клиентов своим «фантомным» пакетом Full Self-Driving.

В последующих твитах Левин предложил помочь всем заинтересованным покупателям Mustang Mach-E найти другое представительство, если с них требуют дополнительную наценку.

На старте продаж Mach-E в прошлом году некоторые дилеры накинули дополнительные 15 000 долларов сверху к рекомендуемым ценам. В Ford сейчас активно изучают жалобы, а покупатели составили список дилерских центров, которые продают Mach-E по нормальным ценам и не устанавливают дополнительных наценок.

Ранее Morgan Stanley заявил, что Ford Mustang Mach-E теснит Tesla на рынке США. И это забавно на фоне официальной статистики: в феврале Ford отгрузила 3 739 автомобилей Mustang Mach-E, и подтвердила, что 4 500 заказчикам придется еще немного подождать свои автомобили. В то же время по итогам 2020 года доля Tesla на американском рынке электромобилей достигла впечатляющих 79%.

Что же касается «фантомного» Full Self-Driving, на самом деле продукт очень даже реальный. 20 октября 2020 года Tesla приступила к открытому бета-тесту следующего крупного обновления Full Self-Driving (FSD), призванного прокачать фирменную систему Autopilot с нынешнего второго до наивысшего пятого уровня, тем самым обеспечив автомобилям компании давно обещанную возможность передвигаться самостоятельно без какой-либо помощи водителя. За месяцы тестирования Tesla выпустила несколько апдейтов FSD — в конце 2020 года один из тестеровщиков на своей Model 3 с FSD совершил почти полностью автономную поездку из Сан-Франциско в Лос-Анджелес. Буквально на днях компания расширила программу, которая пока ограничена только США, до 2000 участников. Следующий крупный релиз запланирован на апрель.

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