Премьера криминальной драмы «Ирландец» / «The Irishman» от Мартина Скорсезе состоится на Нью-Йоркском кинофестивале 27 сентября 2019 года [первые кадры фильма]

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Премьера гангстерского фильма «Ирландец» / «The Irishman» от Мартина Скорсезе и сервиса Netflix состоится на New York Film Festival 27 сентября 2019 года. Точные сроки появления картины в Netflix пока не озвучивают, зато авторы фильма наконец опубликовали первые кадры фильма.

Martin Scorsese’s richly textured epic of American crime THE IRISHMAN, starring Robert De Niro, Al Pacino, and Joe Pesci, will World Premiere as the Opening Night selection of the 57th #NYFF on September 27! https://t.co/stdedLtmnV pic.twitter.com/DPWcQ9gvuC — New York Film Festival (@TheNYFF) July 29, 2019

Напомним, что для своего детища Мартина Скорсезе собрал чрезвычайно звездный актерский состав в лице Роберта Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши, Бобби Каннавале и Харви Кейтеля.

Сценарий написал Стивен Заиллян на основе романа «Я слышал, ты красишь дома» Чарльза Брандта, в котором рассказывается история штатного киллера мафии Фрэнка «Ирландца» Ширана. Главную роль сыграл Роберт Де Ниро, Аль Пачино досталась роль Джимми Хоффа, ставшего одной из самых известных жертв киллера, который записал на свой счет более 25 смертей гангстеров.

По слухам, бюджет картины уже превысил $200 млн, при этом заметная часть средств была направлена на компьютерное «омоложение» Роберта Де Ниро и Аль Пачино в сценах с молодыми версиями своих героев. Критики утверждают, что с помощью данного фильма в Netflix рассчитывают серьезно побороться за награды «Оскар».

Источник: Engadget