Премьера криминальной драмы «Ирландец» / «The Irishman» от Мартина Скорсезе состоится на Нью-Йоркском кинофестивале 27 сентября 2019 года [первые кадры фильма]

Премьера гангстерского фильма «Ирландец» / «The Irishman» от Мартина Скорсезе и сервиса Netflix состоится на New York Film Festival 27 сентября 2019 года. Точные сроки появления картины в Netflix пока не озвучивают, зато авторы фильма наконец опубликовали первые кадры фильма.

Martin Scorsese’s richly textured epic of American crime THE IRISHMAN, starring Robert De Niro, Al Pacino, and Joe Pesci, will World Premiere as the Opening Night selection of the 57th #NYFF on September 27! https://t.co/stdedLtmnV pic.twitter.com/DPWcQ9gvuC

— New York Film Festival (@TheNYFF) July 29, 2019