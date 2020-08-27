Премьеру боевика The King’s Man перенесли с сентября текущего на февраль следующего года

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Несмотря на то, что кинотеатральная индустрия понемногу оживает (достаточно вспомнить вчерашнюю премьеру нолановского боевика «Тенет»), крупные студии продолжают переносить картины, в судьбе которых не уверены, на более поздние сроки.

Казалось бы, после подготовки в виде двух картин «Kingsman: Секретная служба» (2014) и «Kingsman: Золотое кольцо» (2017), зрители уже хорошо знакомы со вселенной и готовы к масштабному приквелу The King’s Man / «Kingʼs man: Начало», однако в 20th Century Fox / Disney решили иначе.

Таким образом, изначально назначенная на 14 февраля и перенесенная на 18 сентября 2020 года картина в итоге выйдет 26 февраля 2021 года.

Напомним, что действие сюжета «The King’s Man» разворачивается в период Первой мировой войны, поэтому в третьем фильме франшизы не появятся полюбившиеся зрителям Тэрон Эджертон (Гэри «Эггси» Анвин) и Колин Фёрт (Гарри Харт).

Зато в фильме можно будет увидеть реальных исторических героев той эпохи, включая Григория Распутина, Мату Хари, Гаврилу Принципа, эрцгерцога Франца Фердинанда и других в исполнении Рэйфа Файнса, Харриса Дикинсона, Джеммы Артертон, Аарона Тейлор-Джонсона, Мэттью Гуда и других.

Источник: Variety