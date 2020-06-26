Премьеру фантастического триллера «Тенет» Кристофера Нолана снова перенесли, теперь его планируют показать 12 августа 2020 года





Только на прошлой неделе Warner Bros. назвала «окончательную» дату премьеры фантастического фильма «Тенет» Кристофера Нолана (ее сдвинули с 17 на 31 июля), однако уже сегодня стало известно о новом переносе. Теперь загадочный криминальный триллер выйдет 12 августа (но, как вы понимаете, это тоже не точно). Также перенесен приуроченный к новому релизу промопоказ Inception / «Начало», его сдвинули с 16 на 31 июля.

«Warner Bros. стремится показать «Тенет» зрителям в кинотеатрах, на большом экране, когда прокатчики будут готовы, а чиновники здравоохранения скажут, что уже пора. В данный момент нам нужно быть гибкими, так что мы не рассматриваем ситуацию по меркам традиционного релиза фильма. Мы решили запустить фильм в середине недели [12 августа — среда, обычно в США премьеры стартуют в пятницу], чтобы позволить зрительской аудитории подобрать оптимальное время посещения [с минимальным количеством соседей по залу]. Мы планируем держать его в прокате дольше, в течение периода, выходящего далеко за рамки привычной нормы, для разработки совершенно другой, но успешной стратегии кинопроката» — отметил представитель Warner Bros.

Данный перенос связан с тем, что власти некоторых штатов и крупных городов США, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес, все еще не готовы открывать кинотеатры из-за пандемии коронавируса.

Даже если крупнейшие сети проката к этому моменту заработают, отвыкшие от совместных развлечений люди могут просто побояться прийти в общественное место, выбрав в качестве альтернативы просмотр в домашнем кинотеатре (недавно мы писали про такое исследование, где 70% респондентов предпочли дом кинотеатру).

Соответственно, запускать прокат блокбастера с бюджетом $200 млн было бы не слишком разумно, так как в таких условиях он не получит достаточных для окупаемости сборов.

Таким образом, первым потенциальным летним блокбастером Голливуда после длительного перерыва станет «Мулан» от Disney, который выйдет 24 июля 2020 года. В качестве пробных шаров студии запустят триллер «Неистовый» с Расселом Кроу (10 июля) и молодежную романтическую комедию «The Broken Hearts Gallery» с Селеной Гомес.

Напомним, что вчера КабМин Украины разрешил открыть украинские кинотеатры с 2 июля 2020 года при условии заполненности не более, чем на 50%, чтобы зрители могли придерживаться норм социального дистанцирования. Так как релиз новых фильмов в этом году постоянно переносился из-за пандемии коронавируса, то зрителям будут показывать уже шедшие в прокате фильмы, такие как «Человек-паук: Возвращение домой», «Стражи галактики», «Бамблби», «Пираты Карибского моря: месть Салазара», «Как приручить дракона 3», «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Джентльмены», «Человек-невидимка», «Мир Юрского периода 2», «Тёмный рыцарь возвращается», «Паразиты» и др.

Источник: Variety