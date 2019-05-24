Премьеру фильма Sonic The Hedgehog задержат на три месяца, чтобы успеть исправить внешний вид ежа Соника (новая дата релиза — 14 февраля 2020 года)

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После выхода первого трейлера фильма «Sonic The Hedgehog» фанаты раскритиковали внешний вид главного героя, после чего режиссер Джефф Фаулер заявил, что изменит дизайн ежа Соника. Теперь мы точно знаем, сколько времени займет приведение внешности героя к каноничному виду.

Информацию о переносе картины на три месяца опубликовал в своем twitter-аккаунте все тот же Джефф Фаулер, который объяснил задержку тем, что команде фильма «требуется еще немного времени, чтобы сделать Соника правильным».

Taking a little more time to make Sonic just right.#novfxartistswereharmedinthemakingofthismovie pic.twitter.com/gxhu9lhU76 — Jeff Fowler (@fowltown) 24 мая 2019 г.

Таким образом фильм, который первоначально был запланирован на ноябрь 2019 года, теперь выйдет 14 февраля 2020 года. Киностудия Paramount Picture уже подтвердила новые сроки премьеры.

Напомним, что фильм «Sonic the Hedgehog» снят по одноименной серии платформеров от компании Sega, которые за последние 27 лет разошлись тиражом 800 миллионов копий. Сценарий к картине написали Патрик Кейси, Уорм Миллер и Орен Юзиэл, в ролях снялись Бен Шварц (Соник), Джеймс Марсден (Том Вачовски) и Джим Керри (Доктор Эггман).

Источник: Polygon