Премьеру фильма Sonic The Hedgehog задержат на три месяца, чтобы успеть исправить внешний вид ежа Соника (новая дата релиза — 14 февраля 2020 года)

После выхода первого трейлера фильма «Sonic The Hedgehog» фанаты раскритиковали внешний вид главного героя, после чего режиссер Джефф Фаулер заявил, что изменит дизайн ежа Соника. Теперь мы точно знаем, сколько времени займет приведение внешности героя к каноничному виду.

Информацию о переносе картины на три месяца опубликовал в своем twitter-аккаунте все тот же Джефф Фаулер, который объяснил задержку тем, что команде фильма «требуется еще немного времени, чтобы сделать Соника правильным».

Taking a little more time to make Sonic just right.#novfxartistswereharmedinthemakingofthismovie pic.twitter.com/gxhu9lhU76

— Jeff Fowler (@fowltown) 24 мая 2019 г.