Принцесса Эльза пытается бежать по волнам в первом тизере мультфильма Frozen 2 / «Холодное сердце 2»
Студия Disney опубликовала первый тизер-трейлер продолжения анимационного фильма Frozen / «Холодное сердце» о принцессе Эльзе, обладающей магической способностью замораживать все вокруг себя, и ее сестре Анне.
Ролик представляет собой нарезку нескольких отдельных сцен под музыку, никаких живых диалогов в нем нет. Первая его половина — демонстрация многочисленных и не очень удачных попыток Эльзы перебежать через волнующееся море, пользуясь своими магическими способностями. В ролике также появляются и другие герои предыдущей части: Анна, альпинист Кристоф, олень Свен и снеговик Олаф.
Режиссерами продолжения выступили Крис Бак и Дженнифер Ли, а продюсером — Питер Дель Вечо. Все они работали над первой частью.
В украинский прокат мультфильм Frozen 2 / «Холодное сердце 2» выйдет 21 ноября.
- Мультфильм Frozen / «Холодное сердце» — пятьдесят третий полнометражный мультфильм. Он вышел в широкий прокат 27 ноября 2013 года и стал большим коммерческим успехом (при бюджете в $150 млн кассовые сборы по всему миру составили около $1,3 млрд).
- На счету Frozen несколько рекордов и наград. В частности, он является самым кассовым релизом 2013 года, самым кассовым мультфильмом и к настоящему моменту является тринадцатой самой кассовой картиной за всю историю кинематографа. Также у мультфильма две премим«Оскар» в номинациях «лучший анимационный фильм» и «лучшая песня» «Let It Go», а также ряда других наград.