Принцесса Эльза пытается бежать по волнам в первом тизере мультфильма Frozen 2 / «Холодное сердце 2»

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Студия Disney опубликовала первый тизер-трейлер продолжения анимационного фильма Frozen / «Холодное сердце» о принцессе Эльзе, обладающей магической способностью замораживать все вокруг себя, и ее сестре Анне.

Ролик представляет собой нарезку нескольких отдельных сцен под музыку, никаких живых диалогов в нем нет. Первая его половина — демонстрация многочисленных и не очень удачных попыток Эльзы перебежать через волнующееся море, пользуясь своими магическими способностями. В ролике также появляются и другие герои предыдущей части: Анна, альпинист Кристоф, олень Свен и снеговик Олаф.

Режиссерами продолжения выступили Крис Бак и Дженнифер Ли, а продюсером — Питер Дель Вечо. Все они работали над первой частью.

В украинский прокат мультфильм Frozen 2 / «Холодное сердце 2» выйдет 21 ноября.