Продюсеры бондианы рассматривали возможность продать фильм «Не время умирать» стриминговым сервисам за $600 млн

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После очередного переноса премьеры прокатная судьба картины No Time to Die / «Не время умирать» остается под большим вопросом. Далеко не факт, что к весне следующего года пандемия коронавируса позволит фанатам большого экрана посещать кинотеатры настолько массово, чтобы блокбастеры смогли собрать достаточную кассу. Логично, что в такой ситуации продюсеры начинают рассматривать альтернативные варианты.

По словам сразу нескольких инсайдеров компания MGM серьезно рассматривала возможность продать 25-ую часть бондианы с Дэниелом Крейгом стриминговым сервисам, которые смогли бы показать картину максимально возможному в данных условиях количеству зрителей. Так как речь идет о популярной франшизе, студия якобы запросила порядка $600 млн. Среди потенциальных покупателей озвучивались Netflix и Apple TV+, однако они в итоге оказались не готовы выплатить студии настолько солидную сумму.

По всей видимости стриминговые гиганты решили, что нет смысла платить настолько много за товар, стоимость которого будет постепенно падать. Дело в том, что из-за ряда переносов даты кинопремьеры MGM уже потеряла порядка $30-50 млн, что с учетом бюджета в $250 млн составляет весьма немалую сумму. По опыту «Тенета» выход блокбастера в кинотеатрах вряд ли позволит «отбить» затраты, поэтому студии придется искать компромиссы.

Представитель MGM следующим образом прокомментировал данные слухи:

«Мы не комментируем слухи. Фильм [No Time to Die] не продается. Его премьера отложена до апреля 2021 года, чтобы сохранить привычные кинотеатральные впечатления для зрителей».

Напомним, что изначально премьера фильма No Time to Die / «Не время умирать» была назначена на октябрь 2019 года, затем ее перенесли на 8 апреля 2020 года, потом на 12 ноября (Европа) / 25 ноября 2020 года (США) и, наконец, на 2 апреля 2021 года.

Источник: Variety