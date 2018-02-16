Производитель ручек для 3D-печати 3Doodler представил наборы для создания роботов-насекомых на основе вибродвигателей Hexbug

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В сегменте технологичных детских конструкторов регулярно появляются интересные новинки (достаточно вспомнить картонный Nintendo Labo), а теперь к ним присоединился и продукт производителя компактного 3D-принтера 3Doodler. Если раньше эта 3D-ручка была скорее игрушкой, чем полезным гаджетом, то теперь благодаря наборам 3Doodler Start STEM дети смогут собирать собственные модели роботов в виде насекомых, динозавров и т.д.

Аббревиатура STEM расшифровывается как “science, technology, engineering, mathematics”, этим термином производители игрушек обозначают развивающие продукты, направленные на изучение детьми окружающего мира с точки зрения точных наук.

В качестве основы в наборах используется детская версия ручки 3Doodler Start, которая более удобна для использования детьми, чем стандартный 3Doodler (кстати, для взрослых есть свой вариант – 3Doodler Pro). В простейшем случае дети собирают фигурки насекомых и животных из отлитых из пластика “костей”, развивая на собственном опыте пространственное мышление.

Для тех, кто хочет “оживить” свои творения, предназначен набор “Make Your Own Hexbug”, в котором в качестве двигателя используется вибродвигатель от известного производителя виброжуков Hexbug. Таких робонасекомых можно использовать для развлечений и соревнований с друзьями.

Отметим, что набор 3Doodler “Make Your Own Hexbug” будет доступен в мае текущего года по цене $60, остальные STEM-наборы будут стоить порядка $20-$30, ну а самым маленьким наверняка понравятся формы для создания игрушечной еды, десертов, колец, очков и т.д. по цене $15.

Источник: The Verge