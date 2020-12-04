Расширенное издание первой части «Ведьмака» стало бесплатным для пользователей GOG Galaxy 2.0
В преддверии выхода Cyberpunk 2077 (игра станет доступна на ПК и консолях в ночь на 10 декабря) поляки из CD Projekt RED решили сделать небольшой подарок геймерам и предлагает всем пользователям лаунчера GOG Galaxy 2.0 бесплатно забрать копию расширенного издания «Ведьмака», вышедшего в 2007 году.
В отличие от июньского аттракциона неслыханной щедрости с «бесплатной» раздачей The Witcher 3: Wild Hunt, на сей раз никаких подводных камней, похоже, нет. Нужно скачать и установить клиент GOG Galaxy 2.0, зарегистрироваться или войти в него, перейдите во вкладку «Последние» (Recent), после чего появится специальный баннер. От пользователя требуется согласиться с условиями раздачи и подписаться на рассылку цифрового магазина CD Projekt, после чего копия «Ведьмака» появится в библиотеке его аккаунта.
Пока неясно, является ли акция ограниченной по времени, либо же CD Projekt RED решила сделать первую часть «Ведьмака» бесплатной навсегда.
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