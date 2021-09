Також знижки (до того ж найбільші) отримали ексклюзиви Demon’s Souls та Miles Morales.

1 вересня в цифровому магазині PS Store стартували одночасно акції «Справжні лідери» і «Спекотні пропозиції», а для передплатників PS Plus діють додаткові знижки. Цього разу знижку отримали деякі нещодавні ексклюзиви Sony. Так, пригодницький екшн-платформер Ratchet & Clank: Rift Apart від Insomniac Games вперше пропонується зі знижкою: звичайне видання можна взяти за 2 000 гривень (-13% від звичної ціни), а розширене — за 2 313 гривень замість 2 599 гривень.

Наш детальний огляд рейтингової Ratchet & Clank: Rift Apart (продовження Into the Nexus 2013 року) можна почитати в окремому матеріалі.

Також в акції, яка триватиме до 7 вересня, беруть участь Demon’s Souls та Spider-Man: Miles Morales — цього разу вони отримали найбільші знижки. Ремейк Demon’s Souls пропонується зі знижкою 31% за 1 586 гривень, а нова гра про Людину-павука — за 1138 гривень (-33%).