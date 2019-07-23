Разработчики Apex Legends придумали изощренное «наказание» для читеров и объявили войну консольным игрокам, использующим мышь и клавиатуру

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Студия Respawn Entertainment сообщила, что планирует бороться с консольными игроками в Apex Legends, которые используют мышь и клавиатуру. На данный момент разработчики изучают способы обнаружения таких геймеров и проводят тесты.

Пока создатели игры не могут поделиться подробностями, однако в будущем пообещали рассказывать о прогрессе в разработке системы.

Отметим, что на сегодняшний день на рынке периферии доступны USB-адаптеры, например, XIM Adapter, которые позволяют подключить к консолям мышь и клавиатуру. Принцип работы таких устройств заключается в том, что они выдают входные сигналы с периферии за сигналы геймпада.

При этом в ноябре 2018 года Microsoft добавила в Xbox One официальную поддержку мыши и клавиатуры, однако она в настоящее время работает только в некоторых играх, например, в Fortnite и Warframe, — разработчики сами решают, нужно ли внедрять поддержку компьютерной периферии в консольные версии своих тайтлов.

Необычное наказание для читеров

Помимо этого, разработчики Apex Legends объявили о намерении активно бороться с читерами. В частности, игроделы планируют настроить матчмейкинг таким образом, чтобы «стравливать» нечестных игроков друг с другом.

Кроме того, в Respawn Entertainment обещают в будущем наказывать и тех, кто играет вместе с читером. Разработчики уже думают, как выявлять тех, кто помогает нечестным игрокам.

Источник: DTF