Разработчики необычной мобильной консоли Panic Playdate показали финальный дизайн, аксессуары и объявили июльский предзаказ по цене $179

Еще два года назад мы рассказывали вам об оригинальной мобильной консоли Playdate от компании Panic с черно-белым экраном, встроенными играми и «заводной рукояткой». Теперь разработчик устройства Panic наконец довел проект до ума, рассказал о нововведениях и объявил сроки выхода на рынок.

Итак, предзаказ на новинку стартует уже в июле, а поставки первым клиентам — ближе к концу текущего года по цене $179. В дополнение к консоли геймеры смогут заказать интересную магнитную док-станцию Playdate Stereo Dock со встроенной Bluetooth-акустикой, возможностью подзарядки и… держателем для ручки. Внешний вид и подобная функциональность позволяют держать устройство под рукой на рабочем столе, изредка отвлекаясь от работы на короткую игровую сессию. Цена и сроки выхода аксессуара пока неизвестны.

Тем, кто собирается играть преимущественно в мобильном режиме, стоит присмотреться к фирменной обложке Playdate Cover, прикрывающей экран и органы управления. Данный аксессуар можно будет предзаказать одновременно с консолью в июле текущего года по цене $29.

Консоль Panic Playdate выполнена в компактном корпусе с размерами 76×74×9 мм и 2,7-дюймовым монохромным экраном с разрешением 400×240 пикселей. За управление геймплеем отвечают элементы D-Pad, кнопки A + B, Sleep + Menu, акселерометр и та самая рукоятка. В качестве аппаратной основы используется процессор ARM Cortex M7 с рабочей частотой 180 МГц, 16 МБ ОЗУ и встроенное хранилище данных емкостью 4 ГБ. Консоль оснащается беспроводными модулями Wi-Fi 802.11 bgn (2,4 ГГц) и Bluetooth, а также встроенным микрофоном, спикером и разъемом для наушников. Автономность консоли составляет 14 дней в режиме ожидания и 8 часов в режиме активного гейминга.

Особенностью консоли Panic Playdate являются встроенные игры, которые автоматически загружаются в память устройства каждые две недели. Первый сезон рассчитан на 12 недель и, соответственно, 24 игры, из которых известны названия 21-ой: Crankin’s Time Travel Adventure, Battleship Godios, Casual Birder, DemonQuest 85, Echoic Memory, Executive Golf DX, Flipper Lifter, Forrest Byrnes: Up in Smoke, Hyper Meteor by Vertex Pop, Lost Your Marbles, Omaze, Pick Pack Pup, Questy Chess, Ratcheteer, Sasquatchers, Snak, Spellcorked!, Zipper, Saturday Edition и Whitewater Wipeout.

