Разработка PlayerUnknown’s Battlegrounds для PlayStation 4 начнется только после того, как авторы выпустят финальную версию для Xbox One

После выхода финальной версии игры PlayerUnknown’s Battlegrounds на ПК, а также появления версии для приставки Xbox One многие владельцы консоли PlayStation 4 почувствовали себя обделенными. Действительно, с производительностью все в порядке, разработчики не принадлежат Microsoft, так почему же консоль от Sony лишили возможности запускать изобретенную японцами “королевскую битву”?

Руководитель PUBG Corp. Чан Хан Ким (Chang Han Kim) в недавнем интервью подробно разъяснил ситуацию с версией PlayerUnknown’s Battlegrounds для PS4. Он напомнил, что финальная версия для ПК была выпущена спустя несколько месяцев послы тестирования игры в режиме Early Access. За это время разработчики смогли оптимизировать игру и добавить возможности, востребованные у игрового комьюнити.

Тот же сценарий развития игры разработчик выбрал и для версии для Xbox One, где PlayerUnknown’s Battlegrounds появилась в рамках программы раннего доступа Xbox Game Preview. Соответственно, финальная версия также будет создаваться с учетом всех проблем, возникших у игроков на данной консоли.

“Так как версия для Xbox One в данный момент является консольным эксклюзивом, мы предпочитаем сосредоточиться на завершении разработки финального релиза. Однако если у нас будет такая возможность, то мы планируем выпустить PUBG на всех популярных платформах [включая PlayStation 4]” – отметил Чан Хан Ким.

Как известно, экосистема PlayStation 4 не предлагает разработчикам программу Early Access, что заставляет их доделывать свои игры самостоятельно, без дополнительных возможностей подобного режима. Именно поэтому в PUBG Corp. решили сосредоточиться на поддержке версии для ПК и оптимизации версии для Xbox One.

“В режимах Early Access на Steam и Game Preview на консоли Xbox One нет таких строгих требований к качеству продукта, так как речь по сути идет о предварительном релизе. А вот PlayStation в этом вопросе весьма требовательна – были случаи, когда полностью готовая с точки зрения разработчика игра потребовала 6 месяцев на доработки, которые в итоге устроили Sony” – рассказал Чан Хан Ким.

Он отметил, что команда PUBG уже приступила к изучению среды разработки для PlayStation 4 и вкусов консольных геймеров, но до выхода финальной версии для Xbox One полноценная работа над PS4-версией не начнется. Таким образом, ожидать ее релиза в ближайшее время не стоит.

Напомним, что в декабре 2017 года в мире PUBG произошло сразу несколько интересных событий: игра наконец вышла из режима Early Access на ПК, была выпущена версия для консоли Xbox One, продано более 30 млн копий на ПК и Xbox One, а также побит рекорд одновременно играющих пользоваталей (более 3 млн).

Источник: Polygon