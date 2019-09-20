Reef Entertainment и Teyon анонсировали шутер Terminator: Resistance / «Терминатор: Сопротивление» для платформ PS4, Xbox One и PC [трейлер]

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Издатель Reef Entertainment и геймстудия Teyon анонсировали шутер от первого лица Terminator: Resistance / «Терминатор: Сопротивление», созданный на основе первых двух фильмов кинофраншизы. Создатели проекта планируют воспользоваться волной интереса ко вселенной, вызванной выходом нового фильма Terminator: Dark Fate / «Терминатор: Темные судьбы» — даты релиза проектов практически полностью совпадают.

Действие игры происходит после Судного дня, игроку приходится сражаться с киборгами различных моделей, включая легендарных T-800, сначала в одиночку, а потом и в группе других выживших, которые сформировали Сопротивление.

Игрокам будет доступна основная сюжетная линия с несколькими концовками, а также сюжетные и сайдквесты, которые помогут поднять уровень игрока и лучше изучить вселенную.

Игра Terminator: Resistance / «Терминатор: Сопротивление» выйдет на платформах PS4, Xbox One и PC 15 ноября 2019 года. Отметим, что те же разработчики работали над игрой Rambo The Video Game 2004 года для платформ PS3, Xbox 360 и PC.

Источник: Engadget