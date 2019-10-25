Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Издатель THQ Nordic и разработчики из студии Airship Syndicate объявили, что релиз Darksiders Genesis на PC и Google Stadia состоится 5 декабря 2019 года. До PlayStation 4, Xbox One и Switch игра доберется только 14 февраля 2020-го.

Также игроделы опубликовали кинематографический трейлер Darksiders Genesis, который посвящен четвертому всаднику Апокалипсиса — Раздору.

Отметим, что Darksiders Genesis — это приключенческий ролевой экшен, действие которого разворачивается до событий оригинальной Darksiders. Главными героями выступят Война и Раздор, которым необходимо остановить Люцифера, возжелавшего нарушить хрупкий баланс и дать генералам Ада некое преимущество, чтобы сделать их сильнее и разрушить мир.

Darksiders Genesis можно будет проходить как в кооперативе, так и в одиночку, мгновенно переключаясь между двумя главными героями, обладающими разными способностями: в то время как Война предпочитает рубить вражину мечом, Раздор специализируется на дальнем бою. Любопытно, что над игрой работает Джо Мадурейра, художник и автор оригинальной Darksiders.

Сейчас Darksiders Genesis можно предзаказать в Steam со скидкой 15%. Акция действует до 5 декабря.

Источник: Engadget