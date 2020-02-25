Ремейк оригинальной Half-Life — проект Black Mesa — покинет ранний доступ Steam 5 марта

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Студия Crowbar Collective объявила о скором выходе полной версии Black Mesa — неофициального ремейка оригинальной Half-Life. Ее релиз состоится 5 марта, после чего проект покинет ранний доступ Steam. Примечательно, что это произойдет спустя полных 15 лет разработки — первоначально ремейк был анонсирован в сентябре 2004 года.

По словам игроделов, после релиза они планируют продолжить поддерживать Black Mesa, поскольку осознают, что игра «не идеальна — и вряд ли когда-либо будет таковой».

«Как сказал Леонардо да Винчи: «Искусство нельзя завершить, можно только забросить», — отметил руководитель разработки ремейка Адам Энгельс, поблагодаривший всех за поддержку в течение всего порядком затянувшегося периода работы над игрой.

Напоследок отметим, что Black Mesa впервые стала доступна в раннем доступе в Steam 5 мая 2015 года. В ту версию игры входила сюжетная кампания до главы Зен и мультиплеер.

Источник: DTF