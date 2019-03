«Решать вам!»: Полноценный трейлер интерактивного сериала You vs. Wild с Беаром Гриллсом для Netflix

Мы уже рассказывали вам о том, что скоро Netflix выпустит интерактивный сериал You vs. Wild, в котором зритель будет «выживать» в дикой природе вместе с Беаром Гриллсом. Теперь сервис опубликовал полноценный трейлер, который позволяет оценить, как именно будут проходить такие приключения.

В трейлере можно увидеть несколько сцен в различных локациях и услышать коронную фразу Беара «Решать вам!».

Напомним, что проект You vs. Wild является адаптацией шоу «выживания» Man vs. Wild для канала Discovery, в котором повествование будет идти не по заранее написанному сценарию. В ключевые моменты зрителю предложат ответить на вопросы, связанные с выживанием в различных условиях. Если зритель отвечает правильно — «шоу продолжается», если нет — ему покажут, к чему может привести неверный выбор.

Первый сезон интерактивного сериала You vs. Wild включает восемь эпизодов, все они будут доступны на Netflix одновременно с 10 апреля 2019 года.

