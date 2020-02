Решение под названием Freedom Wing превращает элементы управления электрической инвалидной коляски в полноценный геймпад

Американская благотворительная организация AbleGamers Charity совместно с инженерами-исследователями из ATMakers в рамках проекта Freedom Wing разработали решение, позволяющее превратить элементы управления электрического инвалидного кресла в полноценный видеоигровой геймпад. В основе разработки лежит специальный адаптер — через него к контроллеру коляски подключается Xbox Adaptive Controller, который после подключения начинает считывать сигналы системы управления коляски и превращать их в команды для игры.

По утверждению авторов, они постарались максимально упростить Freedom Wing, поскольку в дальнейшем собираются опубликовать чертежи и полную инструкцию по сборке решения в открытом доступе. Когда именно — пока неизвестно.

Полная стоимость всех компонентов за исключением 99-долларового Xbox Adaptive Controller составит около $35 (в эту сумму входит в том числе специальная печатная плата, которую ATMakers намерена распространять за $7), и для сборки потребуются базовые знания пайки. Вероятно, создатели надеются, что нуждающимся в случае чего могут помочь их знакомые.

Что касается моделей колясок, которые будут поддерживать установку Freedom Wing, то инженеры подчеркивают, что адаптер подключается к инвалидной коляске через 9-контактный разъем, который является стандартом среди инвалидных кресел, так что решение должно быть совместимо с большинством представленных на рынке самоходных колясок.

Примечательно, что, помимо DIY-варианта решения, у всех желающих также будет возможность получить уже готовое устройство совершенно бесплатно — для этого на сайте AbleGamers нужно оформить заявку на грант. Судя по уведомлению на сайте, желающих много, и из них уже сформировалась очередь.

Авторы надеются, что Freedom Wing найдут полезным, прежде всего, люди со спинальной мышечной атрофией, которые привыкли к элементам управления инвалидной коляски и которые могут испытывать трудности при использовании обычных игровых контроллеров.

В видео выше можно видеть, как человек, используя элементы управления своей инвалидной коляски, без особого труда справляется с управлением машинкой в Rocket League на Xbox One. При этом в данной игре от игрока требуется лишь наклонять джойстик и нажимать одну кнопку, но, по словам инженеров, их решение подойдет и для более сложных проектов (по сути, все упирается лишь в то, будет ли достаточно представленных на инвалидном кресле элементов управления для полноценной комфортной игры). Кроме того, разработчики утверждают, что при помощи Freedom Wing можно будет играть не только на Xbox, но и на других платформах, включая PC.

A few notes:

AbleGamers grants are already giving these out. They are available immediately

We’ll be working with @at_makers to publish the instructions for how to make these

Freedom Wing will allow play on other platforms/PC

Steve & Bill like pizza, if you see them at a show

— AbleGamers Charity (@AbleGamers) January 31, 2020