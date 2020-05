Режиссер «Доктора Стрэнджа» снимет для Sony Pictures сиквел фэнтезийного фильма «Лабиринт» (1986) от Джима Хенсона и Джорджа Лукаса

Компания Sony Pictures объявила о намерениях снять сиквел фэнтезийного фильма Labyrinth / «Лабиринт», который вышел на экраны в далеком 1986 году. Сценаристом и режиссером первой картины выступил Джим Хенсон, продюсером — Джордж Лукас, а в главных ролях снялись Дженнифер Коннелли и Дэвид Боуи. С учетом того, что Джим Хенсон является автором Маппет-шоу и других известных кукольных проектов, вовсе неудивительно, что практически все остальные роли сыграли кукольные персонажи.

За «Лабиринт 2» будет отвечать режиссер фильма «Доктор Стрэндж» Скотт Дерриксон, который был приписан и к его продолжению, но «удачно» покинул данный пост из-за творческих разногласий. Сценарий напишет Мегги Левин, поработавшая над сериалом Into the Dark / «Навстречу тьме». В качестве продюсеров выступили Лиза и Брайан Хенсоны из The Jim Henson Company, которые будут отвечать за соответствие нового фильма духу творения отца. Съемками займется TriStar Pictures, дочерняя компания Columbia Pictures, которая входит в состав Sony Pictures.

Оригинальный музыкально-мистический фильм рассказывает о том, как главная героиня (Дженнифер Коннелли) отправляется в некий сказочный лабиринт, чтобы спасти своего брата из рук короля гоблинов (Дэвид Боуи). Интересно, что после выхода картины о ней весьма нелестно высказались критики, однако в итоге творение породило целый ряд фанфиков, комиксов и даже компьютерных игр. О сроках выхода сиквела информации пока нет, однако с учетом текущей ситуации вряд ли премьера состоится в ближайшие пару лет.

Напомним, что в последнее время наследие Джима Хенсона вновь начинает приобретать популярность. В частности, недавно крупнейший стриминговый сервис Netflix снял десятисерийный фэнтезийный сериал The Dark Crystal: Age of Resistance / «Темный кристалл: Век Стойкости», который является приквелом к полнометражному фильму The Dark Crystal / «Темный кристалл» (1982) от Джима Хенсона и Фрэнка Оза.

Источник: Variety