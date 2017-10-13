Ричард Брэнсон: БОД спасет человечество от последствий автоматизации
Британский миллиардер Ричард Брэнсон давно считает БОД хорошей идеей для государств. По его мнению, введение безусловного основного дохода позволит людям чувствовать себя свободнее, заняться бизнесом или творчеством. В этом он солидарен с Илоном Маском и Билом Гейтсом. В интервью Business Insider он рассказал новые подробности того, как в будущем, по его мнению, государства будут внедрять гарантированный доход для своего населения.
По представлению Брэнсона, когда у человека есть базовые гарантии от государства, то шанс того, что он займется предпринимательством значительно увеличивается. В качестве примера он приводит скандинавские страны, где уровень жизни очень высокий, но люди там по-прежнему продолжают открывать новые бизнесы.
«Кто такой предприниматель? Говоря простыми словами, это тот, кто хочет сделать жизни других людей лучше. Именно на этом строится любой бизнес. При этом я впечатлен тем, как предпринимательство реализуется в Скандинавии — несмотря на высокие налоги, люди там активно занимаются бизнесом и становятся успешными, и это здорово!», — заявил Брэнсон.
Когда миллиардера спросили, почему, по его мнению, так происходит, он ответил, что причина этому кроется в высоком уровне образования и в том, что государства в этом регионе косвенно обеспечивают своим гражданам удовлетворение базовых потребностей.
«Скандинавы уверены в завтрашнем дне и потому готовы рисковать», — говорит Брэнсон.
Кроме этого, добавляет британский предприниматель, обратить внимание на Скандинавию нужно еще и из-за ее экспериментов с БОД.
Например, в Финляндии с начала года проходит эксперимент с безусловными выплатами. В нем участвует 2000 безработных граждан, выплаты которым сохранятся даже в том случае, если они найдут работу. Основатель Virgin Group отмечает, что такого рода инициативы в будущем позволят людям браться даже за низкооплачиваемую работу.
Однако основное преимущество безусловных выплат, по мнению Брэнсона, заключается в том, что они могут защитить людей от последствий тотальной автоматизации.
«Чем заметнее развивается ИИ, тем больше мир нуждается в БОД», — утверждает он.
Миллиардер предупреждает, что ИИ приведет не только к развитию множества компаний, но и к потере рабочих мест. А потому налоги, которые государства будут получать от успешных бизнесов, воспользовавшихся преимущества ИИ, необходимо будет использовать в том числе для увеличения базовых финансовых гарантий для людей. В этом случае решатся сразу несколько проблем: потеря работы из-за ИИ не будет казаться людям столь ужасающим событием; люди, имеющие гарантии, сами будут создавать рабочие места.
Брэнсон говорит, что ИИ — это очевидный вызов для человечества. Успешно преодолеть его поможет предприимчивость, которая сгладит последствия тотальной автоматизации. А для этого нужно развивать БОД.
Напоследок Брэнсона спросили о том, согласен ли он с Биллом Гейтсом, что наиболее перспективными научными сферами ближайшего будущего, наряду с ИИ, станут биотехнологии и энергетика.
«Биотехнологи и зеленая энергетика уже стали весьма прибыльными и успешными сферами. Так что я согласен с Гейтсом», — заявил миллиардер.
Источник: Business Insider, hightech.fm