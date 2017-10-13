Ричард Брэнсон: БОД спасет человечество от последствий автоматизации

По представлению Брэнсона, когда у человека есть базовые гарантии от государства, то шанс того, что он займется предпринимательством значительно увеличивается. В качестве примера он приводит скандинавские страны, где уровень жизни очень высокий, но люди там по-прежнему продолжают открывать новые бизнесы.

«Кто такой предприниматель? Говоря простыми словами, это тот, кто хочет сделать жизни других людей лучше. Именно на этом строится любой бизнес. При этом я впечатлен тем, как предпринимательство реализуется в Скандинавии — несмотря на высокие налоги, люди там активно занимаются бизнесом и становятся успешными, и это здорово!», — заявил Брэнсон.

Когда миллиардера спросили, почему, по его мнению, так происходит, он ответил, что причина этому кроется в высоком уровне образования и в том, что государства в этом регионе косвенно обеспечивают своим гражданам удовлетворение базовых потребностей.

«Скандинавы уверены в завтрашнем дне и потому готовы рисковать», — говорит Брэнсон.

Кроме этого, добавляет британский предприниматель, обратить внимание на Скандинавию нужно еще и из-за ее экспериментов с БОД.

Например, в Финляндии с начала года проходит эксперимент с безусловными выплатами. В нем участвует 2000 безработных граждан, выплаты которым сохранятся даже в том случае, если они найдут работу. Основатель Virgin Group отмечает, что такого рода инициативы в будущем позволят людям браться даже за низкооплачиваемую работу.

Однако основное преимущество безусловных выплат, по мнению Брэнсона, заключается в том, что они могут защитить людей от последствий тотальной автоматизации.

«Чем заметнее развивается ИИ, тем больше мир нуждается в БОД», — утверждает он.

Миллиардер предупреждает, что ИИ приведет не только к развитию множества компаний, но и к потере рабочих мест. А потому налоги, которые государства будут получать от успешных бизнесов, воспользовавшихся преимущества ИИ, необходимо будет использовать в том числе для увеличения базовых финансовых гарантий для людей. В этом случае решатся сразу несколько проблем: потеря работы из-за ИИ не будет казаться людям столь ужасающим событием; люди, имеющие гарантии, сами будут создавать рабочие места.

Брэнсон говорит, что ИИ — это очевидный вызов для человечества. Успешно преодолеть его поможет предприимчивость, которая сгладит последствия тотальной автоматизации. А для этого нужно развивать БОД.

Напоследок Брэнсона спросили о том, согласен ли он с Биллом Гейтсом, что наиболее перспективными научными сферами ближайшего будущего, наряду с ИИ, станут биотехнологии и энергетика.

«Биотехнологи и зеленая энергетика уже стали весьма прибыльными и успешными сферами. Так что я согласен с Гейтсом», — заявил миллиардер.

Источник: Business Insider, hightech.fm