Ричард Брэнсон: Virgin Galactic отправит людей в космос до конца года

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Британский миллиардер Ричард Брэнсон, глава Virgin Galactic, уточнил дату первого полета своего суборбитального корабля: до Рождества в космос отправятся пилоты-испытатели, а вслед за ними состоятся и первые туристические космические полеты, в которых примет участие в том числе сам предприниматель.

Брэнсон отметил, что хотел бы и сам первым полететь в космос, но ему запрещает команда. Поэтому в серии тестовых полетов на борту SpaceShipTwo (он же VSS Unity) будут лишь пилоты.

«Я бы хотел полететь во время этого самого первого полета… но мне не разрешают, пока наши необычайно смелые пилоты не преодолеют рубеж несколько раз», — признался миллиардер.

Как сообщается, задача ближайших испытаний — достичь на скорости до 3701 км/ч высоты в 80 км на уровнем моря. Это в полтора раза выше, чем во время летних испытаний. И эта умопомрачительная отсечка превращает авиапассажиров в астронавтов — по крайней мере, по мнению американского правительства.

Брэнсон уверен, что среди всех конкурентов именно Virgin Galactic первой предложит полноценную коммерческую услугу. Стоимость билета в космос — от $200 000 до $250 000, при этом в очереди на уникальный аттракцион уже «сотни» людей. По оценке CNN, их «около 600 человек».

«Илон [Маск, основатель SpaceX] достиг невероятного. Мы надеемся достичь невероятного. Джефф [Безос, основатель Blue Origin], я уверен, тоже достигнет невероятного. Спрос на космические запуски, будь это спутники или доставка людей в космос, огромен. Впереди — удивительные времена», — провозгласил предприниматель.

Между тем, он подчеркнул, что в действительности Virgin Galactic не гонится за первенством, поскольку «безопасность превыше всего».

«Когда вы отправляете людей в космос, то очень важно обеспечить их безопасность. Поэтому никто из нас [SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic] не стремится заполучить пальму первенства. Но так уж сложилось, что Virgin Galactic станет первой», — акцентировал предприниматель.

Если прогнозы Брэнсона сбудутся, то в каждом космическом путешествии за пределы атмосферы будут отправляться по шесть туристов и двое членов экипажа. Полет займет 2,5 часа, из них шесть минут пройдут в невесомости. Затем SpaceShipTwo, подобно боеголовке баллистической ракеты, «упадет» на Землю.

«Наша замечательная команда ни на йоту не сомневается в успешности проекта», — заявил британский миллиардер.

CNN, однако, напоминает, что Брэнсон известен привычкой заявлять амбициозные дедлайны. Так, в 2004 году, когда стартовал проект, он собирался отправить первых туристов в суборбитальный полет еще в 2007. Но по прошествии 11 лет Virgin Galactic по-прежнему работает над своей первоначальной задачей.

«Ракетостроение есть ракетостроение. Я бы очень хотел доказать, что критики ошибаются. И я верю, что мы сделаем это еще до Рождества», — подчеркнул британский миллиардер.

При этом Брэнсон не уточнил, когда компания начнет полноценную коммерческую эксплуатацию SpaceShipTwo и примет на борт первых миллионеров, оплативших путешествие заранее.

«Полагаю, что после первого тестового полета нам предстоит осуществить еще ряд испытаний, прежде чем в космос отправлюсь я и другие туристы», — сказал предприниматель.

Напоследок отметим, что, по словам Брэнсона, после трагического крушения суборбитального космического корабля SpaceShipTwo в 2014 году он всерьез задумался над тем, чтобы закрыть проект. Но решил не делать этого, когда компания получила слова поддержки со стороны множества людей, в том числе от тех, кто зарезервировал билет на первый суборбитальный полет.

Источники: CNN, hightech.plus