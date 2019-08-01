Roborace отчиталась о проведении первой в мире гонки беспилотных автомобилей

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В Испании на гоночном треке Monteblanco состоялась первая в мире гонка беспилотных автомобилей. В соревнованиях приняли участие две команды.

Как сообщается, в качестве болидов выступали стандартизированные беспилотные автомобили DevBot 2.0, разработанные организаторами гонки — компанией Roborace. Эти электромобили мощностью 402 л.с. способны развивать скорость до 320 км/ч. Они управляются бортовым компьютером на основе процессора Nvidia Drive PX 2 без какого бы то ни было участия человека. Для навигации такое авто использует целый арсенал средств: пять лидаров, два радара, 18 ультразвуковых датчиков, шесть камер, два оптических датчика скорости и спутниковое позиционирование.

Поскольку обе команды использовали одинаковые машины, задачей участников была разработка наиболее эффективных управляющих алгоритмов.

Увы, назвать прошедшее мероприятие полноценной гонкой нельзя, поскольку для снижения вероятности аварий организаторы ввели определенные ограничения. К примеру, обгон разрешался лишь на единственном прямом участке трассы, причем только при условии заблаговременного подтверждения со стороны обгоняемой машины: если автомобиль, ехавший сзади, достаточно близко приближался к идущему впереди в т.н. trigger zone, то автоматически отправлялся запрос на обгон; лидирующая машина, приняв такой запрос, в свою очередь, должна была безоговорочно (!) пропустить конкурента на участке трассы, обозначенном как overtaking zone.

Всего гонка включала восемь кругов. Между собой соревновались британская команда Arrival и команда Технического университета Мюнхена. Победу одержал первый коллектив.

Напоследок отметим, что, как указывает издание New Atlas, из-за ограничений гонка получилась не слишком зрелищной. Автомобили ехали достаточно быстро, но без элемента человеческого риска и мастерства вождения все смотрелось достаточно сухо, размеренно и предсказуемо. Остается надеяться, что со временем «робозаезды» наберут остроты, присущей гонкам с участием пилотов.

Источник: New Atlas