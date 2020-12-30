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Роботы Boston Dynamics станцевали под хит шестидесятых «Do You Love Me» (получилось даже слишком хорошо!)

Роботы Boston Dynamics станцевали под хит шестидесятых «Do You Love Me» (получилось даже слишком хорошо!)

Роботы Boston Dynamics станцевали под хит шестидесятых «Do You Love Me» (получилось даже слишком хорошо!)


Boston Dynamics опубликовала очередное занимательное видео — новогоднее поздравление в виде танцевального номера с участием всех своих роботов. И это вау тот случай, когда роботы танцуют лучше, чем большинство из нас.

Сначала в пляс пускаются два человекоподобных робота Atlas (правда на первых секундах в кадре показывают только одного), но вскоре к ним присоединяется робопес Spot, а под самый конец врывается робот на колесах Handle. Роботы танцуют твист и так называемый танец «картофельного пюре» под песню 1962 года «Do You Love Me» группы The Contours, которая может быть знакома многим по классическому фильму «Грязные танцы» с Патриком Суэйзи.

Пожалуй, едва ли можно придумать более подходящее музыкальное сопровождения для этого номера. Дальше описывать что-то словами смысла нет — здесь нужно смотреть.

Да, танец был поставлен, но то, как легко и естественно двигаются роботы, выполняя различные танцевальные движения, впечатляет. Далеко не у всех кожаных мешков получится станцевать хотя бы столь же хорошо даже в одиночку.

До этого момента роботы Boston Dynamics демонстрировали свои танцевальные навыки только в одиночных танцах, но это их первое совместное выступление. К слову, не так давно Boston Dynamics снова продали — вскоре новым владельцем роботов станет Hyundai.

Hyundai подтвердил покупку производителя роботов Boston Dynamics за 1,1 миллиарда долларов

Кстати, Илон Маск, известный своей риторикой о необходимости строгого контроля и регулирования роботов и ИИ, уже оценил видео, заверив, что оно настоящие (не CGI) и мы все в большой опасности.

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