Роботы Boston Dynamics станцевали под хит шестидесятых «Do You Love Me» (получилось даже слишком хорошо!)





Boston Dynamics опубликовала очередное занимательное видео — новогоднее поздравление в виде танцевального номера с участием всех своих роботов. И это вау тот случай, когда роботы танцуют лучше, чем большинство из нас.

Сначала в пляс пускаются два человекоподобных робота Atlas (правда на первых секундах в кадре показывают только одного), но вскоре к ним присоединяется робопес Spot, а под самый конец врывается робот на колесах Handle. Роботы танцуют твист и так называемый танец «картофельного пюре» под песню 1962 года «Do You Love Me» группы The Contours, которая может быть знакома многим по классическому фильму «Грязные танцы» с Патриком Суэйзи.

Пожалуй, едва ли можно придумать более подходящее музыкальное сопровождения для этого номера. Дальше описывать что-то словами смысла нет — здесь нужно смотреть.

Да, танец был поставлен, но то, как легко и естественно двигаются роботы, выполняя различные танцевальные движения, впечатляет. Далеко не у всех кожаных мешков получится станцевать хотя бы столь же хорошо даже в одиночку.

До этого момента роботы Boston Dynamics демонстрировали свои танцевальные навыки только в одиночных танцах, но это их первое совместное выступление. К слову, не так давно Boston Dynamics снова продали — вскоре новым владельцем роботов станет Hyundai.

Кстати, Илон Маск, известный своей риторикой о необходимости строгого контроля и регулирования роботов и ИИ, уже оценил видео, заверив, что оно настоящие (не CGI) и мы все в большой опасности.