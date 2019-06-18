Роман-приквел «Голодных игр» выйдет весной 2020 года и расскажет о событиях, происходящих за 64 года до действий первого романа
Сьюзен Коллинз возвращает The Hunger Games / «Голодные игры» — американская писательница анонсировала выхода приквела к известной трилогии «Голодные игры», по которой снята не менее известная серия фильмов с Дженнифер Лоуренс в главной роли. Новый роман, который пока не имеет названия, выйдет 19 мая 2020 года, передает Associated Press со ссылкой на заявление писательницы.
Книга расскажет о том, что произошло задолго до рождения героини первых трех книг, Китнисс Эвердин. Говоря точнее, действие новой книги происходит за 64 года до событий, описанных в первом романе цикла «Голодные игры».
«С этой книгой я хочу открыть истинную природу и сущность [человека], [показать] кто мы такие и на что готовы пойти ради выживания», — отметила Коллинз в заявлении AP. — «Период восстановления через 10 лет после войны, обычно называемый «темными временами», когда Панем пытается вновь встать на ноги — дает героям благодатную почву для решения этих вопросов и определения их взглядов на человечество».
Exciting news, Hunger Games fans: A prequel novel set 64 years before the events of The Hunger Games is coming May 2020! Read more here: https://t.co/nA7wAYX4Fz pic.twitter.com/3JdeCTcAQp
— Scholastic (@Scholastic) June 17, 2019
Кинокомпания Lionsgate заявила, что планирует экранизировать приквел и уже успела обсудить это с писательницей.
Источник: Associated Press
- Трилогия The Hunger Games / «Голодные игры» вышла в 2008-2010 годах. За короткое время книги трилогии стали бестселлерами. В книгах Сьюзен Коллинз рассказывается о постапокалиптическом мире с антиутопичным государством Панем. Ежегодно в столице Панема — Капитолий — проходят «Голодные игры», турнир, в котором подростки сражаются и убивают друг друга в прямом эфире по телевидению.
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- По трилогии вышли четыре фильма, главную роль в которых исполнила Дженнифер Лоуренс. Последняя часть — The Hunger Games: Mockingjay – Part 2 / Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II — вышла в 2015 году.
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- Картины, снятые по «Голодным играм», суммарно собрали в мировом прокате около $3 млрд. На сегодня серия находится на двадцатом месте среди самых кассовых кинофраншиз.