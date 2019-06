Роман-приквел «Голодных игр» выйдет весной 2020 года и расскажет о событиях, происходящих за 64 года до действий первого романа

Сьюзен Коллинз возвращает The Hunger Games / «Голодные игры» — американская писательница анонсировала выхода приквела к известной трилогии «Голодные игры», по которой снята не менее известная серия фильмов с Дженнифер Лоуренс в главной роли. Новый роман, который пока не имеет названия, выйдет 19 мая 2020 года, передает Associated Press со ссылкой на заявление писательницы.

Книга расскажет о том, что произошло задолго до рождения героини первых трех книг, Китнисс Эвердин. Говоря точнее, действие новой книги происходит за 64 года до событий, описанных в первом романе цикла «Голодные игры».

