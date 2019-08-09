Блоги
Руководство Walmart распорядилось убрать из магазинов сети любые рекламные упоминания о жестоких играх

Руководство Walmart распорядилось убрать из магазинов сети любые рекламные упоминания о жестоких играх

Руководство Walmart распорядилось убрать из магазинов сети любые рекламные упоминания о жестоких играх


В США из магазинов Walmart начали убирать вывески и стенды с жестокими играми. Сотрудникам сети разослали соответствующую инструкцию. Об этом сообщает издание VICE со ссылкой на собственные источники, также информацию подтверждают пользователи Reddit.

Помимо этого, руководство ритейлера потребовало отменить в магазинах любые промо-мероприятия, включающие игры со стрельбой или драками, а также отключить консоли на демо-стендах, если там рекламируются жестокие игры, «пока спецперсонал не обновит на них демо-материалы». Вдобавок сотрудникам нужно выключить все жестокие фильмы и ролики с охотой, которые могут демонстрироваться в отделах электроники и спортинвентаря.

«Я пришел вчера на работу и мне вручили копию этого предписания. Я тут же его выбросил. Для меня очевидно, что таким образом кто-то пытается сместить фокус внимания с реальной причины массовых шутингов… поскольку при этом сеть продолжает как ни в чем не бывало продавать настоящее оружие», — заявил один из сотрудников Walmart в комментарии Vice.

Отметим, что вскоре после шутингов активисты и ряд работников сети обратились к руководству Walmart с просьбой убрать оружие из продажи, на что топ-менеджеры ритейлера указали, что они «не планируют менять что-либо в отношении продажи оружия».

Напоследок напомним, что 30 июля в магазине Walmart в городе Саут-Хейвен вооруженный человек открыл стрельбу. Он убил двух сотрудников и ранил полицейского. В субботу 3 августа шутинг произошел в магазине Walmart в городе Эль-Пасо, штат Техас. 21-летний мужчина убил 22 человека и ранил 24. Также 3 августа началась стрельба в возле бара в Дейтоне, штат Огайо.

Вскоре после шутингов американские политики высказались против видеоигр. Так, вице-губернатор Техаса Дэн Патрик призвал федеральные власти «сделать что-то с игровой индустрией». А уже 5 августа президент США Дональд Трамп призвал остановить «романтизацию насилия», в которой виноваты игры и интернет.

Источник: DTF

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить