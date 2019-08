Руководство Walmart распорядилось убрать из магазинов сети любые рекламные упоминания о жестоких играх

В США из магазинов Walmart начали убирать вывески и стенды с жестокими играми. Сотрудникам сети разослали соответствующую инструкцию. Об этом сообщает издание VICE со ссылкой на собственные источники, также информацию подтверждают пользователи Reddit.

Apparently Walmart is telling its employees to take down displays that show violent video games, specifically shooters, as well as movies and hunting videos. pic.twitter.com/2N3t4B86tf

— Kenneth Shepard (@shepardcdr) 7 августа 2019 г.