Руководство Walmart распорядилось убрать из магазинов сети любые рекламные упоминания о жестоких играх





В США из магазинов Walmart начали убирать вывески и стенды с жестокими играми. Сотрудникам сети разослали соответствующую инструкцию. Об этом сообщает издание VICE со ссылкой на собственные источники, также информацию подтверждают пользователи Reddit.

Apparently Walmart is telling its employees to take down displays that show violent video games, specifically shooters, as well as movies and hunting videos. pic.twitter.com/2N3t4B86tf — Kenneth Shepard (@shepardcdr) 7 августа 2019 г.

Помимо этого, руководство ритейлера потребовало отменить в магазинах любые промо-мероприятия, включающие игры со стрельбой или драками, а также отключить консоли на демо-стендах, если там рекламируются жестокие игры, «пока спецперсонал не обновит на них демо-материалы». Вдобавок сотрудникам нужно выключить все жестокие фильмы и ролики с охотой, которые могут демонстрироваться в отделах электроники и спортинвентаря.

«Я пришел вчера на работу и мне вручили копию этого предписания. Я тут же его выбросил. Для меня очевидно, что таким образом кто-то пытается сместить фокус внимания с реальной причины массовых шутингов… поскольку при этом сеть продолжает как ни в чем не бывало продавать настоящее оружие», — заявил один из сотрудников Walmart в комментарии Vice.

Отметим, что вскоре после шутингов активисты и ряд работников сети обратились к руководству Walmart с просьбой убрать оружие из продажи, на что топ-менеджеры ритейлера указали, что они «не планируют менять что-либо в отношении продажи оружия».

Напоследок напомним, что 30 июля в магазине Walmart в городе Саут-Хейвен вооруженный человек открыл стрельбу. Он убил двух сотрудников и ранил полицейского. В субботу 3 августа шутинг произошел в магазине Walmart в городе Эль-Пасо, штат Техас. 21-летний мужчина убил 22 человека и ранил 24. Также 3 августа началась стрельба в возле бара в Дейтоне, штат Огайо.

Вскоре после шутингов американские политики высказались против видеоигр. Так, вице-губернатор Техаса Дэн Патрик призвал федеральные власти «сделать что-то с игровой индустрией». А уже 5 августа президент США Дональд Трамп призвал остановить «романтизацию насилия», в которой виноваты игры и интернет.

Источник: DTF