Samsung EVAR — автономный робот для автоматической зарядки электромобилей на парковках [видео]

Компания Samsung Electronics представила концепт автономного робота EVAR (Electric Vehicle Automatic Recharging), предназначенного для зарядки электромобилей на автостоянках. Устройство было разработано в рамках фирменной программы инновационных проектов Samsung C-Lab (Creative Lab).

Для работы с роботом EVAR достаточно оставить свой электромобиль на автостоянке, подключив к зарядному разъему стандартный кабель и специальный адаптер, который крепится к номерному знаку. Затем необходимо считать смартфоном NFC-метку, размещенную вблизи парковочного места, после чего мобильное приложение передаст роботу координаты припаркованного электромобиля и всю необходимую информацию о его батарее.

Получив запрос на зарядку, он передвигается к указанному месту с безопасной скоростью до 2 км/ч. Сначала EVAR находит место, на котором была закреплена NFC-метка, а затем считывает номерные знаки автомобилей, чтобы найти нужный электромобиль. Система автономного управления позволяет роботу объезжать людей, автомобили и другие препятствия, а в случае необходимости — резко останавливаться. За определение опасного объекта отвечают ультразвуковые сенсоры, лидар и датчик.

Подъехав к электромобилю, EVAR с помощью камеры находит верное положение и самостоятельно подключается к адаптеру для зарядки. Форма корпуса робота выбрана таким образом, чтобы во время заряда он занимал минимум места на парковке и не мешал другим автомобилям. По словам создателей, робот будет оснащаться батареей, емкости которой будет достаточно для подзарядки 2-3 электромобилей.

На практике в тестовом экземпляре EVAR установлена батарея всего на 10 кВтч, способная заряжать электромобиль с мощностью 7,4 кВт. В серийных моделях, если дело дойдет до них, наверняка будут использоваться более емкие аккумуляторы, тем более, что габариты корпуса вполне позволяют это.

Источник: Samsung, InsideEV’s