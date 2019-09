Samsung рассказала, какой видит повседневную жизнь людей в будущем

Samsung опубликовала отчет Samsung KX50: The Future in Focus — свой взгляд на то, каким станет мир спустя 50 лет. Как сообщает New Atlas, он основан на мнениях шести ведущих британских футурологов и сосредоточен на изменениях в повседневной жизни — тех, что затронут абсолютное большинство людей.

Согласно отчету, в 2069 году большинство землян будут жить в плотно застроенных городах, состоящих из гигантских небоскребов, которые не только подпирают небо, но и продолжаются глубоко вниз. Каждое такое здание будет самостоятельно удовлетворять свои нужды в продуктах, энергии и воде, а также вмещать все, что необходимо для жизни — начиная от рабочего пространства и заканчивая парками.

За счет развития трехмерной печати почти все товары будут создаваться на местном уровне, а не поставляться издалека. Благодаря вертикальным фермам и биотехнологиям такая же тенденция ожидает и производство продуктов.

Большую часть белка наши внуки и правнуки будут получать, поедая насекомых, а некоторые и вовсе станут обходиться питательными «коктейлями», содержащими все необходимые химические вещества.

Эксперты также полагают, что люди будущего станут домоседами и будут вести сидячий образ жизни. Для личного и профессионального общения с другими людьми в основном будут использоваться голограммы с обратной связью. Заботу об уборке и поддержке чистоты в доме возьмут на себя роботы.

Искусственный интеллект также будет следить за здоровьем людей. Биосенсоры заметят мельчайшие признаки болезни, благодаря чему врачи-люди смогут оперативно назначить персональное лечение, а также дать советы по диете и образу жизни (например, чаще посещать спортивные площадки, которые будут иметься в каждом небоскребе).

При необходимости каждый будет иметь возможность получить мозговой имплант, повышающий интеллектуальные возможности, или идеально функционирующий трехмерный орган — как для повышения собственных физических возможностей, так и на замену вышедшему из строя.

В сфере развлечений человечество ждет окончательное стирание границ между реальностью и виртуальным миром. На смену телевидению и интернету придет своеобразная «технологическая телепатия». Обыденностью станет загрузка фильмов непосредственно в мозг с прямой трансляцией ощущений — не только зрительных и слуховых, но и тактильных, вкусовых и обонятельных.

Впрочем, время от времени люди все же будут откладывать виртуальные развлечения в сторону и погружаться в настоящую реальность. Так, для тех, кто захочет отправиться в путешествие, чтобы испытать реальный опыт, будут доступны наземные и летающие автономные такси, подводные дороги, а также повсеместно доступные Hyperloop и полеты на гиперзвуковой скорости.

Отпраздновать день рождения можно будет в космических либо глубоководных отелях, где открываются прекрасные виды.

Отдохнуть всей семьей на выходных можно будет, посетив футбольный матч. Футурологи прогнозируют, что спортивные «сражения» станут гораздо более динамичными и захватывающими, поскольку будут происходить не на земле, а в воздухе — футболистам, например, предстоит гоняться за мячом на летающих ховербордах.

Напоследок отметим, что доклад Samsung также содержит результаты опроса, проведенного среди 2000 взрослых британцев. Им рассказали о прогнозах экспертов и попросили высказать свое мнение по этому поводу.

63% опрошенных поддержали идею домашних роботов-уборщиков, 43% одобрили мозговые импланты, а еще по 33% высказались за воздушные такси и печать органов. Остальные идеи вызвали меньше энтузиазма. Например, космические отели понравились лишь 20%, рацион из насекомых — 17%, а передача развлечений в мозг — 9%.

Источник: hightech.plus