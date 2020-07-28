Самый популярный сериал на новой стриминговой платформе HBO Max — «Друзья», на третьем месте идет «Теория Большого взрыва»





В условиях обилия стриминговых сервисов пользователи чаще всего выбирают варианты, которые содержат их любимые фильмы и сериалы. Соответственно, рейтинг популярности контента демонстрирует вкусы аудитории конкретного сервиса. К примеру, самый популярный контент в недавно открытом HBO Max — старый добрый сериал Friends / «Друзья».

Представители компании не озвучили конкретных данных по количеству просмотров, но сам факт нахождения в топе ситкома, последняя серия которого вышла в далеком 2004 году, показателен во многих смыслах. Оказывается, для привлечения подписчиков не всегда необходимо снимать новые высокобюджетные сериалы, иногда можно обойтись и популярным старым контентом. Также становится понятным упорное желание HBO Max снять специальную серию «Друзей», в которой все исполнители главных ролей чуть ли не впервые с момента финала сериала соберутся вместе.

На втором месте рейтинга популярности HBO Max новый ромком-сериал «Love Life» с Анной Кендрик в главной роли. Несмотря на смешанные отзывы этот проект продлили на второй сезон, что опять-таки демонстрирует тот факт, что низкая оценка критиков далеко не всегда влияет на количество просмотров. На третьем месте идет еще одна долгоиграющая комедия, которую некоторые называют современными «Друзьями» — речь идет о сериале The Big Bang Theory / «Теория Большого взрыва», за права на который сервис заплатил порядка $1 млрд.

Представители сервиса также упомянули, что в Топ-25 рейтинга находится 8 оригинальных сериалов платформы: «Love Life», «Doom Patrol», «Looney Tunes Cartoons», «Not-Too-Late Show», «Legendary», «Search Party», «Close Enough» и «Expecting Amy».

Из интересных фактов можно отметить большую вовлеченность зрителей по сравнению с родственной HBO Now (подписчики проводят на HBO Max на 70% больше времени), а также более молодую аудиторию (23% подписчиков относятся к сегменту 18-24 года).

Напомним, что стриминговый сервис HBO Max начал работать 27 мая 2020 года, в момент запуска подписчикам было доступно 10 тыс. часов контента за месячную абонплату в $15. WarnerMedia считает запуск платформы успешным несмотря на минимальное количество начальных загрузок приложения, по внутренним данным запуск позволил увеличить совокупную аудиторию сервисов HBO and HBO Max на 1,7 млн пользователей за первые шесть месяцев 2020 года.

Источник: Variety