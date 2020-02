Сборник Saints Row IV: Re-Elected выйдет на Nintendo Switch 27 марта

Издатель Deep Silver объявил о намерении выпустить на Nintendo Switch сборник Saints Row IV: Re-Elected, состоящий из оригинальной Saints Row IV и всех вышедших к ней с момента релиза 25 дополнений, включая альтернативную дабстеп-пушку и два сюжетных расширения — Enter The Dominatrix и How The Saints Save Christmas. Порт станет доступен 27 марта по цене $40.

Напомним, что оригинальная Saints Row IV вышла в 2013 году на PC, Xbox 360 и PS3, а в январе 2015 ее выпустили в составе сборника Saints Row IV: Re-Elected на PS4 и Xbox One.

Источник: DTF