Сборы на разработку космического симулятора Star Citizen превысили 350 миллионов долларов, а число зарегистрированных аккаунтов перевалило за 3 миллиона
Бюджет космического симулятора Star Citizen преодолел следующий знаменательный рубеж — в феврале легендарный долгострой Криса Робертса, разрабатывающийся с 2010 года, перепрыгнул планку 350 миллионов долларов, а количество зарегистрированных аккаунтов при этом превысило 3 миллиона.
На момент написания этих строк 3 040 183 игроками в общей сложности инвестировано в проект $351 029 243. Рубеж в 300 миллионов проект преодолел в июне 2020 года.
В декабре глава Cloud Imperium Games Крис Робертс рассказал, что по итогам 2020-года выручка составила рекордные 80 миллионов долларов — на 60% больше, чем в 2019 году. Только в ноябре Star Citizen привлекла $16,9 миллиона — это связано с проведением International Aerospace Expo, рамках которого Star Citizen и 100 кораблей можно было опробовать бесплатно.
Глава Cloud Imperium Games: В 2020 году игра Star Citizen достигла существенного прогресса, но ещё «слишком рано» говорить о сроках выхода Squadron 42
Когда выйдет Star Citizen по-прежнему неизвестно, если он вообще когда-нибудь выйдет. Сроки выхода мультиплеера и одиночной кампанией Squadron 42 по Star Citizen тоже неизвестны.