Sega представила новую ретро-консоль Astro City Mini в виде миниатюрной версии аркадного автомата (там будет 36 игр при цене $120)

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За последнее время японская компания Sega анонсировала уже две миниатюрных ретро-консоли (Genesis Mini и Game Gear Micro), однако останавливаться на этом явно не собирается. Сегодня в сети появилась информация о еще одной новинке по имени Sega Astro City Mini.

Как видно по изображениям, эта консоль представляет собой сверхминиатюрную версию классического игрового автомата Astro City (1993), в качестве устройства отображения в котором использовался привычный для тех лет ЭЛТ-телевизор.

В Astro City Mini предустановят сразу 36 классических игр, в этот список войдут lien Syndrome, Alien Storm, Golden Axe, Golden Axe: The Revenge of Death Adder, Columns II, Dark Edge, Puzzle & Action: Tant-R, Virtua Fighter, Fantasy Zone, Altered Beast и другие.

Несмотря на радикально уменьшенные размеры, консоль содержит экран, на котором можно играть в классические игры. Если же его окажется мало, устройство можно подключить к современному телевизору с помощью HDMI-разъема.

Помимо встроенных кнопок и джойстика игрок сможет использовать внешние геймпады, подключив их к двум портам USB-A, а также использовать наушники. Владелец сможет даже сохранять прогресс в играх, а не терять его при каждой отключении. Суд по фото нижней панели, консоль можно будет запитать от разъема micro-USB или «пальчиковых» аккумуляторов.

Консоль Sega Astro City Mini выйдет в Японии в конце текущего года по цене 12,800 йен, то есть порядка $120. Напомним, что аналогичное решение в виде микро-версии аркадного автомата Neo Geo Mini японская компания SNK анонсировала еще в 2018 году.

Источник: The Verge