Segway-Ninebot представила набор Mecha Kit, который превращает гироборд в четырехколесный карт со встроенными водными пистолетами

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Компания Segway-Ninebot продолжает расширять список дополнительных наборов, которые превращают гироборды компании в нечто более интересное. И после набора Gokart, трансформирующего гироборд в мини-карт, разработчки представили новый набор Mecha Kit.

Добавив к Mecha Kit совместимый гироборд Ninebot S вы получаете в буквальном смысле «турель на колесах». Она управляется джойстиками и оснащается двумя пистолетами с RGB-подсветкой и звуковыми эффектами, которые стреляют «водными шариками» из пропитанного водой геля (в комплект поставки входит 60 тыс. таких пуль). Таким образом можно устроить веселый бой с друзьями или просто подрифтить по округе. Также система работает с фирменным мобильным приложением, которое позволяет управлять турелью удаленно.

Набор Mecha Kit рассчитан на пользователей, которым наскучил стандартный гироборд и которые хотят получить от него новые впечатления. Розничная цена набора составляет $599.99, однако прямо сейчас он продается за $499.99.

Напомним, что в прошлом году компания Segway-Ninebot представила самоходное двухколесное кресло S-Pod.

Источник: The Verge, Segway-Ninebot